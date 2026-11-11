i Ski-Star Cyprien Sarrazzin und Langläuferin Laura Gimmler Instagram Vor Comeback Ski-Star fand nach Koma sein großes Liebesglück Nach seinem Horror-Sturz kämpfte Cyprien Sarrazin um seine Gesundheit. Jetzt steht er vor dem Ski-Comeback und verrät eine besondere Liebesgeschichte. Von Sport Heute 11.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Koma ins Liebesglück! Fast zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bormio steht der französische Ski-Star Cyprien Sarrazin (32) vor seiner Rückkehr in den Weltcup. An seiner Seite: die deutsche Langläuferin Laura Gimmler (32). Ausgerechnet der Unfall, bei dem Sarrazin eine lebensbedrohliche Kopfverletzung erlitt, führte die beiden zusammen.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

"Wir haben uns tatsächlich auch wegen seines Sturzes kennengelernt", erzählt Gimmler gegenüber "BR24". Im Sommer 2025 war die Deutsche in Frankreich unterwegs, wo sich die Wege der beiden Wintersportler kreuzten. Aus der Begegnung wurde Liebe. Anfang dieses Jahres machte das Paar seine Beziehung öffentlich.

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Hinter Sarrazin liegt eine dramatische Zeit. Der zweifache Kitzbühel-Sieger war bei einem Abfahrtstraining in Bormio schwer gestürzt, musste am Kopf operiert werden und lag vorübergehend im Koma.

Lange war unklar, ob der Franzose jemals wieder Skirennen bestreiten kann. Während seines langen Weges zurück stand ihm Gimmler zur Seite.

Doch auch die Langläuferin profitiert von der Beziehung. "Auch er hat mir viel gegeben", betont sie. Die gemeinsame Leidenschaft für den Wintersport verbindet das Paar auch im Training. Sarrazin schnallt mittlerweile selbst regelmäßig die Langlaufski an. "Er macht auch gerne meine Einheiten mit", verrät Gimmler. Besonders beeindruckt ist sie von seiner mentalen Stärke: "Auch mental habe ich viel von ihm gelernt."

Jetzt soll für Sarrazin das sportliche Märchen perfekt werden. Am 28. November peilt der 32-Jährige beim Super-G in Copper Mountain in den USA sein Weltcup-Comeback an. Seine Freundin drückt ihm fest die Daumen.

Sie hoffe, "dass sich seine Erwartungen an diese Saison erfüllen". Nach dem schweren Schicksalsschlag könnte für den Franzosen damit auch auf der Piste ein neues Kapitel beginnen.