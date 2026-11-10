i Action für Torfrau Selma Luggin APA-Images / AP / Petr David Josek 2:4 gegen die Schweiz Starke Österreicherinnen müssen in die WM-Relegation Österreichs Frauen-Team verkauft sich bei der A-WM gegen die Schweiz teuer, verliert nach Führung 2:4. Jetzt beginnt das Zittern vor dem Abstieg. Von Sport Heute 10.11.2026, 21:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich schrammte in Dänemark an der großen Eishockey-Sensation vorbei! Die heimischen Cracks forderten den Favoritinnen aus der Schweiz im vierten A-WM-Spiel alles ab, mussten sich am Ende 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) geschlagen geben.

So heißt es jetzt am kommenden Freitag (11 Uhr): Sieg oder Abstieg! Österreich muss als Letzter der Fünfergruppe in die Relegation, trifft dort auf den Letzten der Parallelgruppe B – also Japan oder Dänemark.

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Das Eishockey-Nationalteam ist erstmals bei einer A-WM vertreten und konnte sich dort speziell im vierten Gruppenspiel teuer verkaufen. Die Schweizerinnen hatten im Frühjahr Olympia-Bronze errungen.

Die Favoritinnen hatten mehr vom Spiel, wackelten aber lange Zeit gewaltig. Leemann sorgte in der 13. Minute für die Führung der Schweiz. PWHL-Export Theresa Schafzahl brachte Österreichs im zweiten Drittel zurück (26.), Lena Dauböck drehte wenig später im Powerplay tatsächlich das Spiel (34.).

Müller (34.) und Wey (45.) brachten die Schweiz abermals in Führung. Die rot-weiß-roten Teamspielerinnen brauchten einen Sieg in regulärer Spielzeit, setzten alles auf eine Karte – und kassierten durch Müller (60.) das Empty-Net-Gegentor zum Endstand.

Die Kapitäninnen der Frauen-Bundesliga-Vereine i ?

Österreich hält nach den Spielen gegen Tschechien (1:4), Deutschland (0:2), USA (0:11) und die Schweiz (2:4) ohne Punkte da, kann aber vor dem Relegations-Spiel vor allem auf die Leistung im vierten Match aufbauen.

Star-Spielerin Schafzahl: "Wir haben einen super Mannschafts-Zusammenhalt und Willen. Wir haben eine gute Leistung abgerufen, können mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel reingehen."