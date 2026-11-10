i Ski-Star Lindsey Vonn. Reuters Neunte Operation "Ich bete, dass ..." – Ski-Queen Vonn erneut operiert Die Leidensgeschichte von Lindsey Vonn nimmt kein Ende! Neun Monate nach ihrem schweren Olympia-Sturz muss die Ski-Queen erneut unters Messer. Von Sport Heute 10.11.2026, 07:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Leidensgeschichte von Lindsey Vonn geht weiter! Neun Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo steht der ehemaligen Ski-Queen der nächste medizinische Eingriff bevor. Für die 42-jährige US-Amerikanerin ist es bereits die neunte Operation.

Auf Social Media spricht Vonn offen über den bevorstehenden Eingriff. "Ich bete, dass es meine letzte ist", schreibt die ehemalige Weltklasse-Rennläuferin. Die Operation bereitet ihr bereits seit längerer Zeit Sorgen. Sie fühle sich nervös und angespannt, hoffe aber gleichzeitig, die Folgen ihrer schweren Verletzung endlich hinter sich lassen zu können.

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Wie es mit der sportlichen Zukunft der US-Amerikanerin weitergeht, bleibt unterdessen ungewiss. Vonn hat ihre Karriere bislang nicht offiziell für beendet erklärt und lässt die Tür für ein mögliches Comeback weiterhin offen.

Fest steht allerdings, dass die 42-Jährige in der nun beginnenden Ski-Saison nicht an den Start gehen wird. Vorerst steht für Vonn die vollständige Genesung im Mittelpunkt.