i Österreichs Frauen rutschten gegen die USA aus. APA-Images / AP / Petr David Josek "Viel zu lernen" 1:11! Eishockey-Frauen kassieren gegen USA WM-Abfuhr Für Österreichs Eishockey-Frauen gab es bei der A-WM in Esbjerg (Dän) gegen die USA nichts zu holen. Der Titelverteidiger siegte mit 11:1. Von Sport Heute 09.11.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drittes WM-Spiel, dritte Niederlage! Österreich schlitterte im dänischen Esbjerg in ein 1:11-Debakel gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA.

Schwacher Trost: In Minute 55 erzielte Annika Fazokas den Ehrentreffer – für die Amerikanerinnen war es das erste Gegentor bei diesem Turnier.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für die US-Cracks, die makellos die Tabelle anführen, scorten Harvey (10., 17.), Knight (13., 49.), Janecke (18., 21.), Dunne (26.), Eden (36.), Keller (38.) und Guilday (52.).

"Man hat gespürt, dass wir gegen Vollprofis spielen. Aus diesen Spielen können wir viel lernen, es braucht noch Arbeit", meinte Österreich-Kapitänin Anna Meixner. "Ich bin jedenfalls stolz auf das Team, wir haben alles reingeworfen. Abhaken und weitermachen."

Am Dienstag bekommt es das Team um Meixner mit der Schweiz zu tun und braucht dabei einen Sieg in der regulären Spielzeit, um die letzte Chance auf den vierten Tabellenplatz zu wahren. Die Gruppenletzten kämpfen am Freitag in Herning um den Klassenerhalt.