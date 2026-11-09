i One Way or Another: Der Vonn-Way könnte im Verkehrsfunk noch für Verwirrung sorgen. Imago, Screenshot "Riesige Ehre" Straße wird nach Ski-Superstar Vonn benannt Lindsey Vonn hat in ihrer Karriere alles gewonnen. Nun darf sich die Amerikanerin sogar über eine eigene Straße freuen. Von Sport Heute 09.11.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Olympiagold, zwei WM-Titel und 84 Weltcupsiege hat Lindsey Vonn bereits gesammelt. Jetzt kommt eine ganz besondere Auszeichnung dazu: Die US-Stadt Baltimore benannte eine Straße nach der 42-Jährigen. Bei der Enthüllung des Schildes für den "Lindsey Vonn Way" war die Ski-Queen persönlich dabei.

"Das ist eine solche Ehre", freute sich Vonn. "Das ist die einzige Straße, die jemals nach mir benannt wurde. Ich bin unglaublich dankbar für all den Support."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Verbindung zur Stadt in Maryland besteht schon lange. "Seit über zwanzig Jahren komme ich nun schon nach Baltimore. Es ist fantastisch zu sehen, was hier über die Jahre gewachsen ist. Ich hoffe sehr, dass ich künftig ganz oft über den 'Lindsey Vonn Way' fahren werde."

Die Lage der Straße hat einen besonderen Hintergrund: Sie befindet sich unweit des Under-Armour-Campus. Vonn arbeitet seit genau 20 Jahren mit dem Sportartikelhersteller zusammen. Keine andere Athletin ist dem Unternehmen so lange verbunden.

Auch privat hat die US-Amerikanerin Grund zur Freude. Vonn ist mit dem französischen Skirennläufer Matthieu Bailet zusammen. Ende September zeigten die beiden ihr Liebesglück erstmals öffentlich mit einem Knutsch-Foto im Pool.

Gegenüber dem "People"-Magazin erklärte Vonn, wie sie künftig mit ihrem Privatleben umgehen möchte. "Ich glaube, in der Vergangenheit war es bei mir eine Mischung aus Verschwiegenheit und vielleicht auch zu viel Offenheit. Ich versuche, ein gutes Gleichgewicht zu finden."

Zu ihren früheren Partnern zählt Golf-Legende Tiger Woods, mit dem sie von 2013 bis 2015 liiert war. Mit Bailet ist Vonn nun glücklich, allzu viele Einblicke soll es aber nicht geben.

"Er ist großartig und das wollte ich mitteilen. Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen bin und glücklich bin, aber ich werde in Zukunft nicht mehr allzu viel darüber preisgeben."