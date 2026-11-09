i Klinec beendet die erfolgreiche Karriere. GEPA pictures Überraschung vor Saisonstart Skisprung-Star verkündet trotz Topform das Karriere-Aus Knalleffekt im Skispringen! Die Slowenin Ema Klinec beendet weniger als zwei Wochen vor dem Saisonstart überraschend ihre Karriere. Von Sport Heute 09.11.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Skisprung-Welt verliert einen ihrer größten Stars! Die ehemalige Skiflug-Weltrekordhalterin Ema Klinec hat bei einer Pressekonferenz völlig überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Die 28-jährige Slowenin hängt ihre Sprungski an den Nagel – und das ausgerechnet kurz vor dem Start in die neue Weltcup-Saison.

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Noch vor wenigen Wochen deutete nichts auf ein Karriereende hin. Klinec hatte sich im Sommer zur Gesamtsiegerin des Sommer-Grand-Prix gekürt. Ende Oktober sprach sie sogar noch davon, ihre starke Form in den Winter mitnehmen zu wollen.

Die Slowenin hatte in ihrer Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nachdem sie eine Olympia-Saison verpasst hatte, kämpfte sie sich gegen Ende des vergangenen Weltcup-Winters wieder an die Weltspitze zurück.

Im Sommer zeigte die 28-Jährige, dass mit ihr weiterhin zu rechnen war. Umso überraschender kommt nun die Entscheidung, ihre erfolgreiche Laufbahn zu beenden.

Klinec schrieb Skisprung-Geschichte

Ihre größten Erfolge feierte Klinec auf der ganz großen Bühne. Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf holte sie Gold auf der Normalschanze und krönte sich damit als erste Slowenin zur Skisprung-Weltmeisterin.

Zwei Jahre später sorgte sie erneut für einen historischen Moment. Im März 2023 durchbrach Klinec als erste Frau in einem Skiflugwettbewerb die magische 200-Meter-Marke. Mit einem Flug auf 226 Meter hielt sie zwischenzeitlich sogar den Weltrekord.

Für die Zeit nach dem Spitzensport hat die ehemalige Weltmeisterin bereits konkrete Pläne. Klinec hat ein Studium der angewandten Psychologie abgeschlossen und will sich künftig auf ein Masterstudium konzentrieren.