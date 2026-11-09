i Die Team-Kombi feierte bei der Ski-WM in Saalbach Premiere. GEPA pictures Neue Pläne Ski-Boss greift durch – Disziplin droht das Aus FIS-Präsident Alexander Ospelt will die Ski-WM reformieren. Jetzt könnte ausgerechnet die neue Team-Kombination wieder gestrichen werden. Von Sport Heute 09.11.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht einer jungen Ski-Disziplin schon wieder das Aus?

FIS-Präsident Alexander Ospelt will den alpinen Skisport kräftig umkrempeln. Dabei steht auch das bisherige Programm der Ski-Weltmeisterschaften auf dem Prüfstand. Besonders die Team-Kombination muss um ihre Zukunft zittern.

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Der Ski-Boss verfolgt große Pläne. Künftig sollen Weltmeisterschaften in kürzeren Abständen stattfinden. Eine zusätzliche WM war ursprünglich bereits für 2028 in Andorra angedacht. Doch Widerstand von Verbänden und Athleten sowie medienrechtliche Hürden machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Nun soll es 2032 so weit sein. Als mögliche Austragungsorte gelten Japan, China und Südkorea.

Doch nicht nur der WM-Rhythmus könnte sich ändern. Auch bei den Bewerben will Ospelt ansetzen. Im "Podcast am Pistenrand" stellt er offen infrage, ob tatsächlich alle bisherigen Disziplinen bei einer Weltmeisterschaft vertreten sein müssen.

Besonders die Team-Kombination steht dabei auf der Kippe. "Es gibt Team-Kombi-Weltmeister, die auch Weltmeister sind. Gleichwertig wie ein Abfahrtsweltmeister. Das ist eine Diskussion", erklärt der FIS-Präsident.

Dabei feierte die Disziplin erst bei der Heim-WM 2025 in Saalbach ihre Premiere. Auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurden erstmals Medaillen in der Team-Kombination vergeben.

Hinter den Überlegungen steckt auch ein wirtschaftlicher Gedanke. Statt wie bisher 14 Tage könnte eine Ski-WM künftig nur noch neun Tage dauern. Durch die Streichung einzelner Bewerbe ließe sich das Großereignis deutlich verkürzen.

Laut Ospelt seien vor allem Rennen unter der Woche aufgrund des geringen Zuschauerinteresses ein Verlustgeschäft.