i Tommaso Sala muss pausieren. Wie lange, ist noch offen. GEPA pictures Zittern vor Diagnose Kreuzbandriss? Slalom-Ass hat schlimme Befürchtung Sorge um Tommaso Sala! Der Ski-Star verletzt sich im Training in Gurgl am rechten Knie. Es besteht Kreuzbandverdacht, den Auftakt in Levi verpasst er. Von Sport Heute 09.11.2026, 23:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für Tommaso Sala! Der italienische Slalomfahrer hat sich am Sonntag beim Training in Gurgl am rechten Knie verletzt. Der 31-Jährige muss um seine Saison bangen.

Schon nach wenigen Toren verspürte Sala Schmerzen und hielt an. Gestürzt war er nicht. Erste Untersuchungen in Sölden ergaben eine Verstauchung des rechten Knies. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA besteht der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung.

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Genauere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Klarheit bringen. Beim ersten Weltcup-Slalom der Männer am kommenden Sonntag in Levi fehlt Sala im italienischen Aufgebot. Nominiert sind unter anderem Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger und Matteo Canins.

Für Sala werden bittere Erinnerungen wach. Vor zwei Jahren riss er sich im November beim Training im Schnalstal das Kreuzband im linken Knie – ebenfalls ohne Sturz. Nach einer Operation verpasste er die gesamte Saison. Diesmal ist das rechte Knie betroffen.

Im vergangenen Olympiawinter kämpfte sich der Italiener zurück. Als Siebenter in Val d’Isère gelang ihm ein Top-10-Ergebnis im Weltcup. Bei den Olympischen Spielen belegte er gemeinsam mit Abfahrer Dominik Paris den geteilten fünften Platz in der Team-Kombination.