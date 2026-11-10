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Jasmin Mathis verletzte sich am Knie.
Jasmin Mathis verletzte sich am Knie.
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"Tut Sportlerherz weh"

Ski-Juwel (21) ohne Sturz schwer verletzt

Bitterer Rückschlag für die Schweizer Ski-Hoffnung Jasmin Mathis! Die 22-Jährige verletzte sich schwer am Knie.
Von Sport Heute
10.11.2026, 11:06
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Schock für die Schweizer Ski-Nation!

Speed-Juwel Jasmin Mathis muss einen herben Rückschlag verkraften. Die erst 22-Jährige zog sich im Training eine schwere Knieverletzung zu. Bitter: Die Nachwuchshoffnung kam dabei nicht einmal zu Sturz.

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Mathis erlitt einen Anriss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes. Damit ist klar, dass die Schweizerin den Saisonauftakt im Dezember in Nordamerika verpassen wird.

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    "Tut meinem Sportlerherz wirklich weh"

    Auf Instagram meldete sich die verletzte Skifahrerin selbst zu Wort:  "Ich habe zwar keine starken Schmerzen im Knie, aber es tut meinem Sportlerherz wirklich weh", schreibt die 22-Jährige. Trotz des bitteren Rückschlags versucht Mathis, positiv zu bleiben.

    "Andererseits kann ich mich glücklich schätzen, denn es hätte schlimmer kommen können", erklärt sie.

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    Keine Operation

    Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Mathis muss nicht unters Messer. Die Verletzung kann ohne Operation behandelt werden.

    "Ich bin froh, dass ich nicht operiert werden muss und bereits mit der Reha begonnen habe", stellt die Speed-Hoffnung klar.

    Wann Mathis wieder auf Skiern stehen und in den Weltcup zurückkehren kann, ist noch offen.

    red, 10.11.2026, 11:06
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