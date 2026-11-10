i Maxence Muzaton KSC/ EXPA/ Johann Groder "Endlich zu viert" Kitz-Held nach Hochzeit mit nächsten süßen News Baby-Glück bei Maxence Muzaton! Nach seinem Podestplatz in Kitzbühel und der Hochzeit im Sommer darf er sich über das nächste Highlight freuen Von Sport Heute 10.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Jahr 2026 könnte für Maxence Muzaton kaum besser laufen! Nach seinem sensationellen Podestplatz auf der Streif in Kitzbühel und der Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Nastasia Noens gibt es für den französischen Ski-Star jetzt erneut Grund zur Freude. Der 36-Jährige ist zum zweiten Mal Vater geworden.

"Jetzt sind wir zu viert", verkündete Muzaton die frohe Botschaft auf Instagram. Bereits am 17. Oktober erblickte das zweite gemeinsame Kind des Paares das Licht der Welt. Den Namen und das Geschlecht des Babys verrieten die frischgebackenen Eltern bislang nicht. Mit ihrem einjährigen Sohn Oscar haben die beiden bereits ein gemeinsames Kind.

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Erst im Juni hatte Muzaton seiner langjährigen Partnerin das Jawort gegeben. Noens war selbst jahrelang als Slalomfahrerin im Ski-Weltcup unterwegs. Schon bei der Hochzeit hatte das Paar bekannt gegeben, dass im Herbst weiterer Nachwuchs erwartet wird.

Auch sportlich durfte sich der Franzose in diesem Jahr über einen großen Erfolg freuen. Im Jänner raste Muzaton mit Startnummer 29 bei der legendären Kitzbühel-Abfahrt sensationell auf den dritten Platz. Es war erst sein zweiter Weltcup-Podestplatz nach Rang zwei in der Kombination von Wengen im Jahr 2017.

Mit dem Familienzuwachs ist das ohnehin schon erfolgreiche Jahr für den Abfahrtsspezialisten nun um ein weiteres Highlight reicher.