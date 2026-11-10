i Aus ein Bussi wurde mehr: Franziska Preuß und Simon Schempp werden bald Mama und Papa. imago/Beautiful Sports Foto auf Instagram Wintersport-Traumpaar freut sich auf erstes Kind Babyglück bei Franziska Preuß und Simon Schempp! Die früheren Biathlon-Stars werden erstmals Eltern. Ihr erstes Kind soll im Februar zur Welt kommen. Von Sport Heute 10.11.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den Erfolgen in der Loipe wartet jetzt das Babyglück! Die ehemaligen deutschen Biathlon-Stars Franziska Preuß und Simon Schempp erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Die frohe Botschaft verkündete das Paar auf Instagram. Auf dem veröffentlichten Foto legen beide ihre Hände auf den Babybauch. Dazu schreiben sie: "Die Vorfreude könnte kaum größer sein!" Der Hashtag #februarbaby verrät, dass der Nachwuchs im Februar erwartet wird.

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Die 32-jährige Preuß und der fünf Jahre ältere Schempp lernten sich während ihrer Biathlon-Karrieren kennen und lieben. Mittlerweile leben die beiden gemeinsam in einem Haus in Ruhpolding.

Schempp beendete seine Karriere bereits 2021. Preuß feierte mit dem Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2024/25 ihren größten Erfolg und trat ein Jahr später zurück. Nun beginnt für das Paar ein neuer Lebensabschnitt als Familie.