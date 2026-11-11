i ÖFB-Star David Alaba. GEPA pictures Kritik an ÖFB-Kapitän Alaba-Aus bei Udine? Immer mehr Zweifel werden laut Der Verletzungsfluch von David Alaba geht weiter! Auch nach seinem Wechsel zu Udinese kommt der ÖFB-Kapitän nicht richtig in Fahrt. Von Sport Heute 11.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Leidensgeschichte von David Alaba nimmt kein Ende! Nach seinem Abschied von Real Madrid sollte der Wechsel zu Udinese Calcio für den ÖFB-Kapitän einen Neustart bedeuten. Doch auch in Italien wird der 34-Jährige immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Seine bisherige Bilanz: gerade einmal zwei Einsätze und 63 Spielminuten.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Dabei war Alaba einst ein absoluter Dauerbrenner. In seiner ersten Saison bei Real Madrid absolvierte der Wiener 46 Pflichtspiele, im darauffolgenden Jahr immerhin noch 37. Im Dezember 2023 folgte allerdings der schwere Rückschlag: Ein Kreuzbandriss im linken Knie setzte den Abwehrspieler für mehr als ein Jahr außer Gefecht.

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Auch nach seiner Rückkehr im Jänner 2025 kam Alaba nicht mehr richtig in Schwung. Nur wenige Wochen später machten ihm die Adduktoren Probleme, Ende April folgte ein Meniskusriss. Insgesamt verpasste der ÖFB-Star während seiner Zeit bei Real Madrid verletzungsbedingt 122 Partien und fiel 699 Tage aus.

Mit dem Wechsel zu Udinese sollte endlich wieder Ruhe einkehren. Doch auch dort läuft es bislang alles andere als nach Wunsch. Bei seinem Debüt gegen Torino stand Alaba lediglich 18 Minuten auf dem Platz, gegen Lecce war nach einer Halbzeit Schluss. Eine Muskelverletzung in der rechten Wade zwang ihn anschließend zur nächsten Pause.

Nun hofft der ÖFB-Kapitän auf eine Rückkehr nach der Länderspielpause. Bereits am 22. November gegen Bologna könnte Alaba wieder im Kader stehen. Das Nations-League-Doppel mit Österreich muss er aufgrund seiner Rehabilitation allerdings verpassen.

Für den 34-Jährigen geht es jetzt vor allem darum, endlich wieder dauerhaft fit zu werden. Udinese hatte den Routinier als erfahrenen Abwehrchef verpflichtet. Bislang konnte Alaba diese Rolle aufgrund seiner zahlreichen Verletzungsprobleme jedoch kaum ausfüllen.