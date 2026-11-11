i Matheus Cunha und Bruno Fernandes. IMAGO/Shutterstock Nach Horror-Saison Spieler und Klub in Krise: "Bin müde und enttäuscht" Manchester United steckt tief in der Krise. Auch Spieler Matheus Cunha zeigt sich gefrustet. Von Sport Heute 11.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Krise bei Manchester United spitzt sich immer weiter zu! Nach dem spektakulären 4:4 gegen Aston Villa stecken die "Red Devils" tief im Abstiegskampf. Besonders die Defensive bereitet Trainer Michael Carrick große Sorgen. Mit bereits 30 Gegentoren stellt United die schlechteste Abwehr aller Mannschaften in Europas fünf Top-Ligen.

Nach dem erneuten Rückschlag zeigte sich Offensivspieler Matheus Cunha völlig bedient. "Ich bin so müde und so enttäuscht", erklärte der Brasilianer gegenüber "Sky Sports". Vor allem die schnellen Gegentore zu Beginn beider Halbzeiten machten dem Angreifer zu schaffen. "Wir müssen nach innen, auf uns schauen. Die Spieler, der Stab, jeder", forderte Cunha.

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Auch die Tabellensituation ist alarmierend. Manchester United liegt nach dem nächsten Punktverlust nur auf Rang 18 der Premier League. Lediglich die bessere Tordifferenz trennt den englischen Rekordmeister von Sunderland auf Platz 19. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt bereits einen Punkt.

Trainer Michael Carrick kennt die Probleme seiner Mannschaft. "Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, machen es uns aber selbst schwer mit dem, was wir hergeben", kritisierte der 45-Jährige. Besonders die Gegentore in kurzer Folge bringen den Coach zur Verzweiflung.

Auf die Frage, ob United bereits mitten im Abstiegskampf stecke, reagierte Carrick knapp: "Wir haben November." Anschließend stellte er klar: "Ich mag diese Situation nicht, ich mag die Ergebnisse nicht, aber wir können definitiv etwas dagegen tun."

Trotz der dramatischen Lage will Cunha die Hoffnung nicht aufgeben: "Ich bin sicher, die Situation wird sich ändern, ich glaube, wir sind gut genug dafür."