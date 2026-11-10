Champions-League-Hit der Austria wegen Sturm abgesagt

Ungewöhnliche Spielabsage für die Wiener Austria! Das für Mittwoch geplante Auswärtsspiel der "Veilchen" bei Benfica Lissabon in der UEFA Women's Champions League kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Grund dafür ist eine offizielle Wetterwarnung in Portugal.
Wie die Wiener Austria am Dienstag mitteilt, hat die portugiesische Regierung eine entsprechende Warnung ausgerufen. Deshalb muss die Champions-League-Partie gegen Benfica verschoben werden.
Für die Fußballerinnen der Austria bedeutet das eine kurzfristige Änderung ihrer Planungen. Statt des ursprünglich angesetzten Duells mit dem portugiesischen Klub müssen die Wienerinnen nun auf einen neuen Spieltermin warten.
Wann die Begegnung nachgetragen wird, ist derzeit noch offen. Einen Ersatztermin geben die Verantwortlichen zunächst nicht bekannt. Auch weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen der Wetterlage auf die Austragung liegen vorerst nicht vor.