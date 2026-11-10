i Die Austria-Frauen beim Abflug zum Spiel gegen Benfica GEPA pictures Unwetter-Alarm Champions-League-Hit der Austria wegen Sturm abgesagt Bittere Nachrichten aus Lissabon! Wegen prognostizierten Unwettern muss der Champions-League-Hit Benfica gegen Austria Wien verschoben werden. Von Sport Heute 10.11.2026, 20:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnliche Spielabsage für die Wiener Austria! Das für Mittwoch geplante Auswärtsspiel der "Veilchen" bei Benfica Lissabon in der UEFA Women's Champions League kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Grund dafür ist eine offizielle Wetterwarnung in Portugal.

Die Kapitäninnen der Frauen-Bundesliga-Vereine i ?

Wie die Wiener Austria am Dienstag mitteilt, hat die portugiesische Regierung eine entsprechende Warnung ausgerufen. Deshalb muss die Champions-League-Partie gegen Benfica verschoben werden.

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Für die Fußballerinnen der Austria bedeutet das eine kurzfristige Änderung ihrer Planungen. Statt des ursprünglich angesetzten Duells mit dem portugiesischen Klub müssen die Wienerinnen nun auf einen neuen Spieltermin warten.

Wann die Begegnung nachgetragen wird, ist derzeit noch offen. Einen Ersatztermin geben die Verantwortlichen zunächst nicht bekannt. Auch weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen der Wetterlage auf die Austragung liegen vorerst nicht vor.