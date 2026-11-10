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Alexander Prass
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"Es hat mich gewurmt"

ÖFB-Star Prass kickte Ende September noch bei Amateuren

Vom Amateurteam zurück zum Leistungsträger! ÖFB-Legionär Alexander Prass hat bei Hoffenheim die Wende geschafft und spricht nun über den Irland-Hit.
Von Sport Heute
10.11.2026, 16:50
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Was für ein Comeback von Alexander Prass! Noch Ende September bat der 25-jährige Oberösterreicher bei der TSG Hoffenheim um Spielpraxis bei den Amateuren, weil er bei den Profis kaum zum Zug kam.

Mittlerweile ist der ehemalige Sturm-Graz-Star unter Trainer Christian Ilzer wieder eine fixe Größe. Den entscheidenden Schub gab ihm ausgerechnet das österreichische Nationalteam.

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"Ich konnte den Schwung aus dem Nationalteam mitnehmen. Ich denke, Trainer Christian Ilzer ist zufrieden mit mir", erklärt Prass am Dienstag in Wien. Seit den jüngsten Länderspielen kommt der vielseitige ÖFB-Legionär bei Hoffenheim regelmäßig zum Einsatz. Ob auf der Doppel-Sechs, als Achter oder auf dem linken Flügel – Ilzer setzt seinen Landsmann auf unterschiedlichsten Positionen ein.

Teamchef Rangnick braucht nächste Operation

Nur eine Sperre bremste Prass zuletzt aus. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen hatte er nach einem Treffer vor lauter Freude sein Trikot ausgezogen und dafür Gelb-Rot gesehen. Eine Aktion, die ihn noch immer ärgert. "Die Vorwürfe haben sich in Grenzen gehalten, aber klar hat es den einen oder anderen Spruch gegeben", erzählt der 25-Jährige. "Es hat ja auch mich genervt, weil ich in diesem Moment nicht daran gedacht habe."

Sportlich läuft es für Prass wieder rund. Seit Anfang Oktober verbucht der Oberösterreicher bei Hoffenheim drei Tore und einen Assist. Zuvor hatte er beim 2:2 in Dublin seinen ersten Treffer für das österreichische Nationalteam erzielt. Ein ganz besonderer Moment für den 24-fachen Teamspieler: "Die Dress von diesem Spiel habe ich mir aufgehoben, die bekommt noch einen besonderen Platz."

Nun wartet auf Prass mit dem ÖFB-Team das nächste Duell mit Irland. Am Samstag trifft die Mannschaft von Ralf Rangnick in Linz auf die körperlich starken Gäste. "Sie sind extrem stark in Zweikämpfen", warnt Prass. Entscheidend werde sein, dagegenzuhalten, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und die Räume hinter der irischen Abwehr zu nutzen.

red, 10.11.2026, 16:50
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