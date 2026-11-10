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Bayern-München-Trainer Vincent Kompany ist wieder da.
Bayern-München-Trainer Vincent Kompany ist wieder da.
Reuters
Arbeit wieder aufgenommen

Nach Zusammenbruch! Bayern-Coach Kompany wieder zurück

18 Tage nach seinem dramatischen Zusammenbruch ist Vincent Kompany wieder an die Säbener Straße zurückgekehrt.
Von Sport Heute
10.11.2026, 11:18
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Gute Nachrichten vom FC Bayern München! Trainer Vincent Kompany (40) ist nach seinem dramatischen Zusammenbruch wieder an die Säbener Straße zurückgekehrt. Der Belgier nahm am Dienstag erstmals seit seiner Erkrankung wieder die Arbeit auf.

Wie die "tz" berichtet, erschien Kompany bereits am frühen Dienstagmorgen auf dem Trainingsgelände der Münchner. Laut "Bild" saß der 40-Jährige gegen 10 Uhr wieder in seinem Büro und arbeitete am Laptop. Wenig später stattete ihm auch Sportdirektor Christoph Freund einen Besuch ab.

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Am 23. Oktober war der Bayern-Trainer auf dem Vereinsgelände während des Trainings der U23 zusammengebrochen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Grund dafür war eine Hirnhautreizung infolge einer verschleppten Virusinfektion. Nach mehreren Tagen in einer Münchner Klinik musste sich Kompany zu Hause auskurieren. Die Ärzte hatten ihm neben Medikamenten auch absolute Ruhe verordnet.

Nun scheint sich der Gesundheitszustand des Belgiers deutlich verbessert zu haben. Bereits am Sonntag hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß eine baldige Rückkehr des Trainers angekündigt. "In zwei, drei Wochen. Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen", erklärte der 74-Jährige im BR.

    Damit könnte Kompany bereits am 20. November beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder an der Seitenlinie stehen. Eine endgültige Bestätigung für sein Comeback gibt es allerdings noch nicht.

    red, 10.11.2026, 11:18
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