i Michael Carrick GEPA pictures Enttäuschende Saison Kommt Nagelsmann? Topklub schmeißt Trainer raus Nach zuletzt schwachen Ergebnissen wird sich Manchester United von seinem Trainer Michael Carrick trennen. Von Sport Heute 10.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Manchester United bahnt sich der nächste Trainer-Hammer an! Nach einem enttäuschenden Saisonstart steht Michael Carrick offenbar unmittelbar vor dem Aus. Wie "The Athletic" berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen bereits mit möglichen Nachfolgern.

Das spektakuläre 4:4 gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende dürfte Carrick nicht mehr retten. Die "Red Devils" gehen auf einem Abstiegsplatz in die Länderspielpause. In der Premier League konnte United bislang erst einen einzigen Sieg feiern, wettbewerbsübergreifend stehen lediglich drei Erfolge zu Buche.

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Nach den anhaltend schwachen Leistungen sollen die Klubverantwortlichen eine Krisensitzung einberufen haben. Besonders die deutliche 0:3-Niederlage gegen Bournemouth soll intern für ein Umdenken gesorgt haben. Zwar betont der Verein, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, laut dem Bericht läuft die Suche nach einem möglichen Nachfolger aber bereits.

Als heißer Kandidat gilt US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino. Auch der ehemalige Newcastle-Coach Eddie Howe und Julian Nagelsmann, zuletzt Trainer der deutschen Nationalmannschaft, sollen bei den Verantwortlichen hoch im Kurs stehen.

Carrick selbst hatte sich nach dem Remis gegen Aston Villa noch kämpferisch gezeigt und auf eine längerfristige Zusammenarbeit gehofft. Doch seine Zukunft scheint ungewisser denn je. Die endgültige Entscheidung liegt bei Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe und der Glazer-Familie. Noch vor dem Auswärtsspiel gegen Liverpool in 13 Tagen könnte es bei den "Red Devils" zum Trainerwechsel kommen.