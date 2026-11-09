i Lamine Yamal Reuters Sorge um Barca-Juwel Superstar Yamal sagt Spanien wegen Knie-Verletzung ab Sorgen um Barcelona-Superstar Lamine Yamal! Der 19-Jährige hat Knieprobleme und muss beim spanischen Nationalteam vorerst passen. Von Sport Heute 09.11.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungsalarm beim FC Barcelona! Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Atlético Madrid klagt Lamine Yamal über Beschwerden im rechten Knie. Der 19-jährige Flügelstar wird deshalb vorerst nicht zur spanischen Nationalmannschaft reisen und fällt für das Länderspiel gegen Tschechien am Donnerstag aus.

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Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Untersuchungen ergeben, dass Yamal zunächst in Barcelona bleiben soll. Dort wird sich der Offensivspieler erholen, statt direkt zur Nationalmannschaft zu stoßen. Eine längere Ausfallzeit ist derzeit nicht bekannt.

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Ganz verzichten muss Spanien auf seinen Jungstar möglicherweise aber nicht. Vor dem Duell mit England am 15. November im Madrider Metropolitano-Stadion soll Yamal zum Nationalteam dazustoßen. Ob er dann auch einsatzfähig ist, hängt von seiner weiteren Genesung ab.

Der medizinische Stab des spanischen Verbands steht deshalb in engem Austausch mit den Ärzten des FC Barcelona. Yamals Gesundheitszustand wird laufend überprüft. Ein Risiko soll bei der Rückkehr des 19-Jährigen offenbar vermieden werden.

Beim 2:1-Erfolg gegen Atlético hatte Yamal noch über die gesamte Spielzeit auf dem Platz gestanden. Mit einer Traumvorlage bereitete er den entscheidenden Treffer von Fermín López vor. Es war bereits sein achter Assist in dieser La-Liga-Saison. Dazu kommen zehn Treffer – umso größer sind die Sorgen bei Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft.