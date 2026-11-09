i Salzburg besiegte Sturm im Liga-Hit mit 4:3. GEPA pictures "Fahren im Windschatten" Bullen-Ansage nach Hütteldorf: "Rapid kommt nicht weg" Salzburg gewinnt den Bundesliga-Kracher bei Sturm Graz mit 4:3. Trainer Danny Röhl schickt danach eine Kampfansage an Tabellenführer Rapid. Von Sport Heute 09.11.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull Salzburg bleibt Rapid im Bundesliga-Titelrennen dicht auf den Fersen!

Die "Bullen" setzten sich am Sonntag in einem spektakulären Bundesliga-Hit bei Sturm Graz mit 4:3 durch. Nach dem nächsten Sieg gegen einen direkten Konkurrenten richtete Salzburg-Trainer Danny Röhl eine klare Ansage an die Hütteldorfer.

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"Rapid spielt eine hervorragende Saison und kommt trotzdem nicht weg, wir fahren im Windschatten mit", erklärte der Deutsche nach dem Schlagabtausch in Graz. "Mal schauen, wie lange dieses Duell so geht. Vier Siege aus den vier Topspielen ist eine Ansage."

Rot für Trainer

Für Röhl selbst verlief der Abend turbulent. Der Salzburg-Trainer sah noch in Hälfte eins die Rote Karte und musste das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen. Nach dem Schlusspfiff zeigte er sich einsichtig.

"Ich habe mich beim Schiedsrichter entschuldigt. Das darf mir nicht passieren, dass ich die Coachingzone verlasse. Die Wortwahl war emotional, es war ein emotionales Fußballspiel", erklärte der Bullen-Coach.

Mit seiner Mannschaft war Röhl dagegen hochzufrieden. "Ich habe einen fantastischen Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Sturm in Graz ist unangenehm, nie einfach. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen."

Besonders die kämpferische Leistung in der Schlussphase imponierte ihm. "Am stolzesten macht mich, dass wir am Ende wie Männer verteidigt haben."

Sturm-Trainer rechnet ab

Während Salzburg jubelte, herrschte bei Sturm Graz nach der bitteren Heimniederlage Frust. Trainer Fabio Ingolitsch fand deutliche Worte für die schwache Defensivleistung seiner Mannschaft.

"Die Salzburger sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten - inakzeptables Abwehrverhalten", polterte der Sturm-Coach.

"Es tut einfach nur weh, weil die Jungs so viel geben", ergänzte Ingolitsch. Seine Mannschaft habe zu kindlich verteidigt und dem Gegner das Toreschießen viel zu leicht gemacht.

Für Salzburg war der Auswärtssieg ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft. Rapid hatte bereits am Freitag vorgelegt und den Vorsprung zwischenzeitlich auf sechs Punkte ausgebaut. Die Bullen hielten mit dem Erfolg in Graz aber erneut dagegen.

Damit bleibt das Titelrennen spannend. Während Sturm einen empfindlichen Rückschlag kassierte, macht Salzburg deutlich: Rapid wird die Meisterschaft nicht kampflos überlassen.