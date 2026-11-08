i Yusuf Demir GEPA pictures Wegen Verletzungen Zwei neue Stürmer! Rangnick holt Demir ins Nationalteam Jetzt ist es fix! Rapid-Star Yusuf Demir und Belgien-Legionär Raul Florucz rücken nach zwei Ausfällen in den ÖFB-Kader von Teamchef Ralf Rangnick. Von Sport Heute 08.11.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ralf Rangnick muss vor den entscheidenden Nations-League-Spielen gegen Irland und Israel seinen Kader umbauen! Nach den verletzungsbedingten Absagen von Dortmund-Legionär Carney Chukwuemeka und Werder-Offensivmann Marco Grüll nominiert der ÖFB-Teamchef zwei neue Spieler nach: Rapid-Star Yusuf Demir und Belgien-Legionär Raul Florucz von Royale Union Saint-Gilloise.

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Für Demir zahlt sich damit seine starke Form bei Rapid aus. Der Offensivspieler stand bereits auf Rangnicks Abrufliste und bekommt nun seine Chance im Nationalteam. Auch Florucz darf sich über eine Einberufung für die beiden abschließenden Gruppenspiele freuen.

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Auslöser sind zwei Verletzungen in der deutschen Bundesliga. Chukwuemeka musste beim 2:1-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Elversberg bereits in der ersten Halbzeit mit Oberschenkelproblemen vom Platz.

BVB-Trainer Niko Kovac hatte anschließend sogar einen möglichen Muskelfaserriss angesprochen. Der 23-Jährige steht dem ÖFB-Team definitiv nicht zur Verfügung.

Auch Marco Grüll muss passen. Der Werder-Bremen-Legionär wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart wegen Wadenproblemen vorzeitig ausgewechselt. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, wie schwer die Verletzung des Offensivspielers tatsächlich ist.

Am Montag versammelt Rangnick seine Mannschaft zur Vorbereitung auf das Nations-League-Finale. Am 14. November wartet in Linz das Heimspiel gegen Irland, drei Tage später geht es in Debrecen gegen Israel.

Österreich führt die Gruppe B3 nach vier Spielen mit acht Punkten an und hat den Aufstieg in die Liga A weiterhin selbst in der Hand.