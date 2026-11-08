i Aleksandar Dragovic ist Realist. GEPA pictures Austria 1:1 in Tirol Klartext von Dragovic: "Wir sind im Abstiegskampf" Die Austria kommt nicht vom Fleck, kam auswärts gegen die WSG Tirol nicht über ein 1:1 hinaus. Aleks Dragovic legte danach den Finger in die Wunde. Von Sport Heute 08.11.2026, 17:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Punkte nach zwölf Runden, Rang elf – die Austria legte den schlechtesten Saisonstart der Klubgeschichte hin. Auch gegen die WSG Tirol blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus, reichte es nur zu einem 1:1. Die "Veilchen" sind damit seit sechs Liga-Partien sieglos.

Entsprechend enttäuscht reagierte Routinier Aleksandar Dragovic nach dem Remis in Innsbruck. "Ein Punkt ist nicht zufriedenstellend. Vorletzter zu sein, ist einer Austria nicht würdig. Jeder, der dachte, wir würden in die Top-Sechs kommen, ist fehl am Platz. Wir sind im Abstiegskampf", sprach der Verteidiger Klartext. "Wir müssen die Rolle akzeptieren, dass wir gegen den Abstieg spielen."

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Der Routinier weiter: "Es gibt so viele Punkte, die nicht passen." Schwacher Trost: Dragovic erzielte das 1:1, besorgte den ersten Kopfballtreffer der Wiener in dieser Saison. "Ich würde mein Tor aber sofort gegen einen Sieg eintauschen."

Trainer Maximilian Uhlig wartet nach drei Spielen weiter auf seinen ersten "Dreier". "Es ist eine schwierige Situation für uns alle. Wir müssen uns die Dinge hart erarbeiten. Wir müssen die Leistung besser auf den Platz bringen. Nach der Länderspielpause wollen wir ein anderes Gesicht zeigen."

Das wird auch nötig sein. Nach zwölf Runden liegt die Austria nur zwei Zähler vor dem WAC, der Letzter ist. Für das obere Playoff müssen aktuell acht Punkte aufgeholt werden. Nächster Gegner ist am 22. November Red Bull Salzburg.