i Austria-Präsident Kurt Gollowitzer spricht Klartext. GEPA pictures "Nicht nachvollziehbar" Türkischer Austria-Investor? Das sagen die "Veilchen" In der Türkei tauchte das Gerücht auf, Fußball-Investor Acun Ilıcalı könnte bei der Austria einsteigen. Die "Veilchen" wissen davon nichts. Von Sport Heute 08.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahnt sich bei der Wiener Austria ein Investoren-Hammer an? Türkische Medien berichteten am Samstag, dass der Geschäftsmann und Fußball-Investor Acun Ilıcalı als möglicher Geldgeber für die "Veilchen" in Frage kommt.

Was steckt hinter den Gerüchten? Der "Krone" liegt ein Statement von Austria-Präsident Kurt Gollowitzer vor. Darin heißt es: "Die Berichte über einen möglichen Einstieg eines türkischen Investors bei Austria Wien sind für mich nicht nachvollziehbar. Weder an den Verein als Mehrheitseigentümer, noch an unsere derzeitigen Mitgesellschafter (Gönner und WTF) wurde ein entsprechendes Interesse herangetragen."

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Der 53-Jährige weiter: "Für mich steht jedenfalls fest, dass ein Verkauf von Vereinsanteilen nicht zur Diskussion steht und auch rechtlich laut Bundesligavorschriften gar nicht möglich ist. Unser Fokus liegt darauf, die Austria sportlich und wirtschaftlich nachhaltig und eigenständig weiterzuentwickeln."

Ein eindeutiges Dementi. Der Name Ilıcalı ist im europäischen Fußball aber durchaus bekannt. Seit Jänner 2022 ist er Eigentümer des englischen Klubs Hull City, der mittlerweile in die Premier League aufgestiegen ist.