i Marco Grüll IMAGO/Ulmer/Teamfoto Chance für Demir? Nächster ÖFB-Schock! Grüll fällt für Nations League aus Nächster Rückschlag für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick! Nach den Verletzungssorgen um Carney Chukwuemeka fällt jetzt auch Marco Grüll aus. Von Sport Heute 08.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Personalsorgen beim österreichischen Nationalteam werden größer! Marco Grüll steht ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Irland am 14. November und Israel am 17. November nicht zur Verfügung. Der 28-jährige Offensivspieler von Werder Bremen laboriert an Wadenproblemen und wird in Deutschland bleiben.

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Grüll musste am Samstag bei der 0:1-Niederlage der Bremer gegen Stuttgart verletzt ausgewechselt werden. Am Montag soll eine MRT-Untersuchung Klarheit über die Schwere der Blessur bringen. Werder-Trainer Daniel Thioune hofft auf eine rasche Rückkehr: "Aufgrund der Wadenproblematik war es für ihn nicht möglich, gestern weiterzuspielen. Ich gehe davon aus und hoffe, dass er nicht so lange pausieren muss."

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Für Rangnick ist es bereits die nächste schlechte Nachricht innerhalb weniger Tage. Erst am Samstag musste auch Dortmund-Legionär Carney Chukwuemeka im Bundesliga-Spiel gegen Elversberg vorzeitig vom Platz. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler setzte sich in der 33. Minute auf den Rasen und griff sich an den linken Oberschenkel.

Chukwuemeka konnte das Spielfeld zwar ohne fremde Hilfe verlassen, wie schwer seine Verletzung ist, bleibt aber vorerst offen. Damit steht hinter seinem Einsatz in der Nations League weiterhin ein Fragezeichen. Während Grüll bereits fix ausfällt, muss Rangnick bei Chukwuemeka noch auf eine Entwarnung hoffen.

Durch die Ausfälle könnte sich eine Chance für Rapid-Star Yusuf Demir ergeben. Der formstarke 23-Jährige steht auf Rangnicks Abrufliste und könnte als zusätzliche Offensivoption nachnominiert werden. Ob der Teamchef tatsächlich reagiert, ist noch offen. Klar ist: Vor den Duellen mit Irland und Israel wird die Personaldecke beim ÖFB-Team immer dünner.