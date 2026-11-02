i Ralf Rangnick GEPA pictures Umbruch geht weiter Drei Neue dabei! Rangnick gibt ÖFB-Kader bekannt Ralf Rangnick gibt seinen Kader für die entscheidenden Spiele in der Nations League bekannt. Der ÖFB-Teamchef setzt auf drei neue Gesichter. Von Sport Heute 02.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die letzten beiden Spiele des Jahres stehen an, für Österreichs Nationalteam geht es um den Aufstieg in die Nations-League-Liga A. Am Montag präsentierte Teamchef Ralf Rangnick im ÖFB-Campus in Aspern sein Aufgebot für die entscheidenden Duelle gegen Irland und Israel.

Am Samstag, dem 14. November, empfängt Österreich die Iren um 20.45 Uhr. Drei Tage später, am Dienstag, dem 17. November, wartet zum Abschluss das Auswärtsspiel gegen Israel, ebenfalls um 20.45 Uhr.

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Drei Neue, ein Debütant : Michael Svoboda und Christoph Baumgartner kehren zum Team zurück. Sturm-Juwel Luca Weinhandl wurde erstmals einberufen.

Der ÖFB-Kader im Überblick

Der Nationalteam-Kader ÖFB

TOR: Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0), Alexander SCHLAGER (SV Werder Bremen/GER; 32), Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 2), Christian ZAWIESCHITZKY (FC Red Bull Salzburg; 1)

VERTEIDIGUNG: David AFFENGRUBER (Fulham FC/ENG; 3/1), Felix BACHER (Olympique Lyon/FRA; 1/0), Kevin DANSO (Sunderland AFC/ENG; 39/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 45/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 34/1), Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 59/5), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 24/1), Michael SVOBODA (Brighton & Hove Albion FC/ENG; 4/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 58/19), Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 9/2), Sascha HORVATH (LASK; 1/0), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 63/7), Christoph LANG (LASK; 2/1), Xaver SCHLAGER (Nottingham Forest FC/ENG; 59/4), Romano SCHMID (Frosinone Calcio/ITA; 42/5), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 55/1), Luca WEINHANDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 0)

ANGRIFF: Junior ADAMU (FC Schalke 04/GER; 10/1), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 81/25), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 10/0), Sasa KALAJDZIC (LASK; 29/6)

AUF ABRUF: Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 18); Samson BAIDOO (RC Lens/FRA; 1/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 13/0), Jannik SCHUSTER (Brentford FC/ENG; 0), Valentin ZABRANSKY (FC Red Bull Salzburg; 0); Yusuf DEMIR (SK Rapid; 4/0), Jacob Peter HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Alessandro SCHÖPF (LASK; 35/6), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1); Oluwaseun ADEWUMI (Hertha BSC/GER; 0), Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Marco HOFFMANN (TSV Egger Glas Hartberg; 0)

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Österreich führt Nations-League-Gruppe an

Sportlich hat sich die Rangnick-Elf eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Nach vier Spielen liegt Österreich mit acht Punkten ungeschlagen an der Spitze der Gruppe B3. Kosovo und Irland folgen mit jeweils fünf Zählern, Israel ist mit zwei Punkten Schlusslicht.

Zum Auftakt feierte das ÖFB-Team zwei 3:1-Siege gegen Israel und Kosovo. Danach gab es auswärts gegen Irland (2:2) und Kosovo (1:1) jeweils ein Remis.

Jetzt soll der Aufstieg in die höchste Nations-League-Spielklasse gelingen. Mit zwei Siegen aus den verbleibenden beiden Partien wäre Österreich der Gruppensieg und damit der direkte Aufstieg in Liga A nicht mehr zu nehmen.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Schon ein Sieg gegen Irland würde Rangnicks Mannschaft eine hervorragende Ausgangslage für das abschließende Duell verschaffen. Der Gruppensieger steigt direkt in Liga A auf. Der Zweitplatzierte muss hingegen in die Aufstiegs-Playoffs gegen einen Drittplatzierten aus Liga A.