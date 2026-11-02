i David Alaba und Kosta Runjaić IMAGO/Jonathan Moscrop Udinese in der Krise Alaba-Trainer vor Rauswurf – Italiener soll übernehmen Bei David Alabas Udinese Calcio brennt der Hut. Nach dem nächsten Debakel steht Trainer Kosta Runjaic unmittelbar vor dem Aus. Von Sport Heute 02.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Star David Alaba sollte bei Udinese Calcio eigentlich die Wende nach einem katastrophalen Saisonstart bringen. Stattdessen muss jetzt sein Trainer Kosta Runjaic gehen. Laut italienischen Medien steht der Deutsche unmittelbar vor dem Rauswurf. Besonders brisant: Der Klub hat bereits einen Wunschkandidaten für seine Nachfolge im Blick.

Nur ein Sieg aus zehn Spielen, Tabellenplatz 19 und zuletzt eine 2:5-Heimpleite gegen die AS Rom – die Lage beim Serie-A-Klub ist dramatisch. Gegen die Römer lag Udinese bereits nach 37 Minuten mit 0:4 zurück. Nun soll die Klubführung die Konsequenzen ziehen. Eine offizielle Bestätigung für die Trennung gibt es bislang allerdings nicht.

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Alaba sollte Abwehr stabilisieren

Besonders bitter: Erst Ende September verpflichtete Udinese mit dem ÖFB-Star David Alaba einen Hoffnungsträger, um die anfällige Defensive zu verstärken. Doch auch der ÖFB-Star konnte den Absturz bisher nicht verhindern.

Nach seinem ersten Einsatz in der Startelf zog sich der 34-Jährige erneut eine Muskelverletzung zu. Insgesamt stand Alaba seit seinem Wechsel erst zweimal für die Italiener auf dem Platz.

Schon bei Real Madrid hatten ihn Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. In seinen letzten drei Spielzeiten bei den Königlichen kam der ehemalige Bayern-Star auf lediglich 44 Pflichtspieleinsätze.

Nachfolger soll bereits bereitstehen

Sollte Runjaic tatsächlich gehen müssen, könnte Paolo Zanetti übernehmen. Der 43-Jährige war zuletzt bis Februar 2026 bei Hellas Verona tätig und trainierte zuvor unter anderem Empoli und den FC Venedig.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Laut italienischen Berichten stellt Udinese allerdings klare Bedingungen an den neuen Coach. Demnach soll es zunächst nur einen Vertrag bis Juni geben. Außerdem dürfte Zanetti lediglich zwei Mitglieder seines eigenen Betreuerstabs mitbringen.

Für Runjaic wäre es das Ende einer zweijährigen Amtszeit. Der Deutsche hatte Udinese 2024 von Ex-Weltfußballer Fabio Cannavaro übernommen und den Klub zweimal erfolgreich in der Serie A gehalten.