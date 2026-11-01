i Am Sonntagabend kam es in Hütteldorf am Rande der Derby-Feierlichkeiten zu einem Brand. Leserreporter Einsatz während Pyro-Feier Nach Derby-Sieg! Feuer neben Rapid-Stadion ausgebrochen Nach Rapids 2:0-Derbysieg feierten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Pyrotechnik. Unweit des Stadions brach wenig später ein Feuer aus. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 2:0-Derbysieg gegen die Wiener Austria sorgte am Sonntagabend bei den Rapid-Fans für großen Jubel. Zahlreiche Anhänger empfingen ihre Mannschaft nach dem Spiel und feierten den Erfolg mit Pyrotechnik.

Wenig später kam es unweit des Stadions zu einem Brand.

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Weil die grün-weißen Fans aufgrund früherer Ausschreitungen vom Stadionbesuch ausgeschlossen waren, versammelten sich zahlreiche Anhänger am Abend, um den Mannschaftsbus zu empfangen und ihre Derby-Helden zu feiern.

Gartenmöbel auf Dachterrasse in Flammen

Während der Feierlichkeiten brach in unmittelbarer Nähe des Stadions ein Feuer aus. Aufnahmen eines Leserreporters zeigen den Brand. Wie die Feuerwehr gegenüber "Heute" bestätigte, stehen die Einsatzkräfte seit kurz nach 20.30 Uhr im Einsatz.

Auf einer Dachterrasse waren Gartenmöbel in Brand geraten. Derzeit kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Ob das Feuer in Zusammenhang mit den Fanfeierlichkeiten steht, ist unklar.