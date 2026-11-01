i Arsenal ringt Liverpool nieder Reuters City abgeschüttelt Meister Arsenal schlägt Liverpool und nützt City-Patzer Titelverteidiger Arsenal gewinnt das Premier-League-Topspiel gegen Liverpool mit 1:0 und ist nun mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer. Von Sport Heute 01.11.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1:0! Arsenal feierte am Sonntag in der neunten Runde der Premier League einen wichtigen Auswärtssieg beim FC Liverpool. Matchwinner: Kai Havertz mit dem einzigen Tor des Spiels in Minute 16.

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Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen und hart umkämpft. Die "Reds" hatten an der Anfield Road etwas mehr Ballbesitz (56 Prozent), Abschlüsse (17:10) – ließen aber vor dem gegnerischen Tor die nötige Präzision vermissen.

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Erstaunlich: Von seinen 17 Schüssen brachte das Team von Trainer Andoni Iraeola keinen einzigen auf das Tor von Goalie David Raya.

Liverpool verpasste damit die Chance, sich mit einem Heimsieg an das Spitzenduo heranzupirschen. Stattdessen nützten die "Gunners" den zweiten Ausrutscher von Manchester City in Folge. Der Titelverteidiger lag vergangene Woche noch mit drei Punkten Rückstand hinter den Citizens auf Rang zwei.

City verlor am Samstag daheim 0:1 gegen Brighton, in der Vorwoche hatte es ein 1:2 bei Aston Villa gesetzt. Jetzt lacht Arsenal mit drei Zählern Vorsprung von der Spitze. Liverpool hat bereits neun Punkte Rückstand und ist Fünfter.