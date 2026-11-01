i Miron Muslic Reuters Nächste Niederlage Das sagen Schalke-Profis in der Krise über Muslic Schalke steckt tief in der Krise, der Druck auf ÖFB-Trainerexport Miron Muslic wächst! Seine Spieler stellen sich demonstrativ hinter ihn. Von Sport Heute 01.11.2026, 17:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarmstimmung beim FC Schalke 04! Nach der 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig am Samstagabend steckt der deutsche Traditionsklub weiter im Tabellenkeller fest. Der österreichische Trainer Miron Muslic (44) wartet mit seiner Mannschaft seit fünf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Doch trotz der sportlichen Talfahrt bekommt er Rückendeckung aus der Kabine.

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Mit nur sechs Punkten aus acht Spielen liegen die Königsblauen auf Rang 16, dem Relegationsplatz. Auch im DFB-Pokal ist bereits Schluss: In der zweiten Runde scheiterte Schalke am Zweitligisten Dynamo Dresden. Besonders in der Offensive läuft wenig zusammen, während die Defensive über weite Strecken stabil steht.

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Nach der Pleite gegen Leipzig stellt sich Verteidiger Timo Becker demonstrativ vor seinen Trainer. "Zwischen Team und Trainer passt kein Stück Papier", betont er im Interview bei "DAZN". Von einem Bruch zwischen Mannschaft und Coach will der Schalke-Profi nichts wissen.

Im Gegenteil: Becker schwärmt regelrecht vom Österreicher. "Der Mann ist Wahnsinn, gibt uns jeden Tag die Unterstützung und steht hinter uns. Jetzt müssen wir das zurückgeben", erklärt der Verteidiger. Die Botschaft ist klar: Die Mannschaft sieht sich in der Pflicht, ihren Trainer mit besseren Ergebnissen zu unterstützen.

Die nächste Bewährungsprobe hat es in sich. In der kommenden Woche trifft Muslic mit Schalke auf die TSG Hoffenheim und damit auf seinen österreichischen Trainerkollegen Christian Ilzer. Für den 44-Jährigen wäre ein Erfolgserlebnis dringend nötig. Bleibt der nächste Sieg aus, dürfte die Kritik in Gelsenkirchen weiter zunehmen.