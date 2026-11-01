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Double-Siegerinnen gewinnen

3:0 gegen LASK! Die Austria bleibt im Titelrennen

Austria Wiens Meisterinnen bleiben im Titelrennen. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim LASK halten die Wienerinnen den Anschluss an die Spitze.
Von Sport Heute
01.11.2026, 16:40
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Die Frauen von Austria Wien bleiben in der Frauen-Bundesliga auf Erfolgskurs! Der amtierende Meister setzt sich am Sonntag in der zwölften Runde auswärts beim LASK mit 3:0 durch. Damit bleiben die Veilchen im Rennen um die Tabellenspitze.

Dabei erwischen die Wienerinnen einen echten Traumstart. Noch in der ersten Spielminute bringt Modesta Uka die Austria mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer gibt den Gästen Rückenwind.

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Nur 13 Minuten später legt Yvonne Weilharter nach. In der 14. Minute trifft sie zum 2:0 und sorgt damit schon früh für klare Verhältnisse in Linz.

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Danach müssen die Austria-Fans lange auf den nächsten Treffer warten. Erst in der Nachspielzeit macht Anna Schorn alles klar. In der 94. Minute erzielt sie das 3:0 und stellt damit den Endstand her.

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In der Tabelle liegt die Austria weiterhin auf Rang drei, drei Punkte hinter Spitzenreiter Sturm Graz. Allerdings haben die Wienerinnen noch ein Spiel weniger absolviert. Auch der zweitplatzierte SKN St. Pölten hat eine Partie weniger als Sturm auf dem Konto und liegt nur einen Zähler hinter den Grazerinnen. Der Titelkampf bleibt damit spannend.

red, 01.11.2026, 16:40
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