i Ismael Saibari Reuters Zwei neuen Verletzungen Bittere Diagnosen! Bayern-Star muss unters Messer Verletzungs-Alarm beim FC Bayern! Nach dem 2:2 gegen Dortmund fallen gleich zwei Offensivstars aus. Einer musste sogar operiert werden. Von Sport Heute 01.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für den deutschen Rekordmeister! Der FC Bayern muss nach dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund vorerst auf Serge Gnabry und Ismael Saibari verzichten. Beide Offensivspieler verletzten sich beim 2:2 am Samstagabend und müssen vorzeitig ausgewechselt werden. Nun stehen die Diagnosen fest.

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Gnabry hat sich eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Für den 31-Jährigen ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag. Bereits die Weltmeisterschaft hatte er wegen einer Adduktorenverletzung verpasst. Wie lange der deutsche Nationalspieler diesmal pausieren muss, ist noch offen.

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Noch schwerer hat es Saibari erwischt. Der marokkanische Nationalspieler erleidet einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk und muss operiert werden. Auch er steht den Münchnern damit vorerst nicht zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Sorgen um Michael Olise, der gegen Dortmund ebenfalls vorzeitig vom Platz musste. Eine Diagnose liegt bei ihm zunächst nicht vor.

Sportvorstand Max Eberl zeigt sich angesichts der vielen Rückschläge frustriert. "Ehrlicherweise fühlt sich das schon ein bisschen heftig an, was um uns herum passiert", erklärt er nach dem späten Ausgleich der Dortmunder, der Bayern den Sieg kostet.

Auch auf der Trainerbank fehlt weiterhin ein wichtiger Mann. Chefcoach Vincent Kompany erholt sich nach einer Hirnhautreizung zu Hause bei seiner Familie. Immerhin gibt es im schwierigen Bayern-Alltag auch eine Rückkehr: Joshua Kimmich steht nach dem Tod seines Vaters im Bundesliga-Schlager wieder auf dem Rasen.