i Joshua Kimmich kehrte gegen Dortmund auf den Platz zurück. IMAGO/Beautiful Sports International Nach Tod seines Vaters Kimmich wollte, "dass die Welt stehen bleibt" Joshua Kimmich kehrt nach dem Tod seines Vaters auf den Platz zurück. Nach dem Bayern-Kracher gegen Dortmund spricht er offen über seine Trauer. Von Sport Heute 01.11.2026, 09:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern-Star Joshua Kimmich gab nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund mit emotionalen Worten einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Elf Tage nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Berthold (†57) stand der Mittelfeldspieler erstmals wieder auf dem Rasen – und dachte dabei nur an ihn.

Für den 31-Jährigen war es eine Rückkehr unter außergewöhnlich schweren Umständen. Sein Vater hatte ihn über seine gesamte Karriere hinweg begleitet, ihn von klein auf unterstützt und auch in schwierigen Zeiten stets an ihn geglaubt.

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"Trotzdem war es für mich wichtig, wieder zurückzukommen, wieder zu versuchen, in den normalen Alltag zu kommen – auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt", gestand der Bayern-Star emotional. "Aber sie dreht sich leider und zum Glück weiter. Deswegen bin ich froh, dass ich wieder da bin."

"Manchmal wünscht man sich ..."

Nach der Todesnachricht hatte Bayern München seinem Mittelfeldspieler Sonderurlaub gewährt. Drei Pflichtspiele verpasste der deutsche Nationalteam-Kapitän, ehe er Mitte der Woche nach der Beerdigung wieder ins Training einstieg.

"Die letzte Woche war schon sehr hart für meine Familie und für mich. Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt. Er hat auch in Phasen an mich geglaubt, in denen ich es selber nicht getan habe", begann Kimmich sichtlich bewegt: "Deswegen ist es schon auch hart, wieder zurückzukommen. Weil gerade, wenn ich auf dem Platz stehe, ist es eigentlich die Zeit, in der ich am meisten an ihn denken muss."

Familie unterstützt Kimmich bei Rückkehr

Während sein Vater früher regelmäßig auf der Tribüne mitgefiebert hatte, wurde Kimmich beim Klassiker von seiner Frau Lina (35) und den gemeinsamen Kindern unterstützt.

Noch im Sommer hatte Berthold Kimmich gemeinsam mit seiner Frau Anja die Reise zur Weltmeisterschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko angetreten, um seinen Sohn zu begleiten.

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Besonders dankbar zeigte sich Kimmich nach seiner Rückkehr für die Unterstützung aus seinem Umfeld. Zahlreiche Menschen hatten der Familie ihr Beileid ausgesprochen und waren zur Beerdigung gekommen.