i Zwischen dem LASK und der WSG Tirol krachte es bei einigen Zweikämpfen. GEPA pictures Wichtiger 2:1-Sieg LASK gewinnt gegen WSG Tirol nach bösem Goalie-Patzer Der LASK feiert in der Bundesliga einen wichtigen Sieg gegen die WSG Tirol und gewinnt nach Rückstand verdient mit 2:1. Von Sport Heute 31.10.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK kam nach einem 0:1-Rückstand gegen die WSG Tirol zurück, drehte die Partie auf den Kopf und gewann schlussendlich auf der Gugl knapp mit 2:1. Alessandro Schöpf (23.) und Dejan Ljubicic (48.) sorgten für den Sieg der Oberösterreicher. Zuvor hatte Moritz Wels (16.) die Tiroler in Führung gebracht.

Für den LASK war der Sieg durchaus wichtig, hatten die Linzer doch in den letzten Wochen in der Bundesliga mit großen Formschwankungen zu kämpfen. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holten die Linzer zuvor nur einen Sieg und ein Unentschieden, zuletzt setzte es eine 1:3-Heimniederlage gegen Salzburg. Durch den Heimsieg stehen die Oberösterreicher nach elf Spielen bei 22 Punkten und schieben sich vorbei an Sturm Graz auf den dritten Tabellenplatz.

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Die WSG Tirol hatte zuletzt mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Wolfsberger AC und einem 1:1 gegen den Grazer AK aufsteigende Form bewiesen. Jetzt setzte es in der Liga also nach einem Sieg und einem Unentschieden wieder eine Niederlage. Das Team von Philipp Semlic bleibt mit zwölf Punkten Tabellen-Siebenter.

Im ÖFB-Cup waren beide Mannschaften unter der Woche erfolgreich. Der LASK setzte sich in einem spektakulären Duell gegen die SV Ried mit 5:4 nach Verlängerung durch und zog ins Viertelfinale ein. Die WSG Tirol musste im Derby gegen Wacker Innsbruck ebenfalls über die reguläre Spielzeit hinaus, und behielt schließlich im Elfmeterschießen die Oberhand. Damit gingen beide Teams mit einem Erfolgserlebnis, aber auch einem kräftezehrenden Pokalabend in den Beinen, in das Bundesliga-Duell.

LASK nach Goalie-Patzer hinten

Die Linzer erwischten den besseren Start, gerieten nach einer Viertelstunde aber überraschend in Rückstand. LASK-Keeper Lukas Jungwirth eilte weit aus seinem Tor, kam gegen Wels jedoch zu spät. Der ehemalige Austria-Spieler umkurvte den Schlussmann und beförderte den Ball aus spitzem Winkel ins verwaiste Tor (16.). Die Antwort der Hausherren folgte nur sieben Minuten später: Alessandro Schöpf setzte sich auf der linken Seite durch und bezwang WSG-Tormann Salko Hamzic mit einem wuchtigen Abschluss ins kurze Eck zum 1:1 (23.).

In der Folge hatten beide Mannschaften Grund zum Ärgern. Zunächst brachte der eingewechselte Nikolai Baden Frederiksen die Tiroler vermeintlich erneut in Führung, stand beim Zuspiel allerdings hauchdünn im Abseits. Kurz vor dem Seitenwechsel durfte auch der LASK nur kurz jubeln. Florian Flecker traf zwar ins Netz, zuvor hatte er bei der Balleroberung jedoch Moritz Oswald gefoult. Auch dieser Treffer wurde aberkannt.

LASK dreht die Partie nach der Pause

Nur drei Minuten nach Wiederbeginn schlugen die Linzer zu. Ausgerechnet ein Eckball der Gäste leitete den entscheidenden Konter ein. Adeniran trieb den Ball mit hohem Tempo nach vorne und bediente Robert Ljubicic, der aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung einschob (48.).

Die Wattener steckten den Rückschlag allerdings nicht weg und drängten auf den Ausgleich. Besonders bitter verlief eine Gelegenheit für Wels: Der Tiroler hatte Jungwirth bereits überwunden, doch LASK-Verteidiger Andres Andrade rettete in letzter Sekunde auf der Torlinie. Trotz weiterer Möglichkeiten gelang den Gästen kein zweiter Treffer mehr. Der LASK brachte den knappen 2:1-Vorsprung über die Zeit und durfte sich über drei Punkte freuen.