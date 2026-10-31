i Umkämpftes Spiel zwischen Altach und Ried. GEPA pictures Remis in Bundesliga Altach rettet gegen Ried in letzter Sekunde Remis Die SV Ried glaubte gegen Altach bereits an den nächsten Erfolg in der Bundesliga – bis Srdjan Hrstic in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Von Sport Heute 31.10.2026, 18:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joker Isaac Kiese Thelin (77.) brachte die SV Ried gegen Altach vermeintlich spät auf die Siegerstraße – doch die Vorarlberger retteten durch einen sehenswerten Treffer von Srdjan Hrstic (90+1.) praktisch in der letzten Sekunde das Unentschieden. Endstand im Ländle: 1:1.

Die Oberösterreicher sind damit in der Bundesliga seit dem fünften Spieltag weiterhin ohne Niederlage. Seitdem gab es für das Team von Mario Despotovic drei Unentschieden und drei Siege. Altach konnte den leichten Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigen, holte in den letzten vier Spielen sieben Punkte.

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Ried verpasst durch den späten Ausgleich den Sprung auf den fünften Tabellenplatz und bleibt mit 16 Punkten Sechster – hinter Hartberg, die einen Zähler mehr am Konto haben. Altach holt aus ihrer Sicht einen wichtigen Punkt und festigt in der Tabelle Platz neun. Die Vorarlberger halten nun punktgleich mit dem GAK bei zehn Punkten.

Beide Teams waren unter der Woche im Achtelfinale des ÖFB-Cups im Einsatz – allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. Während sich der SCR Altach am Dienstag mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen den Grazer AK das Viertelfinalticket sicherte, musste die SV Ried die Segel streichen. Die Innviertler unterlagen dem LASK am Mittwoch in einem packenden Oberösterreich-Derby mit 4:5 nach Verlängerung.

Biedere erste Halbzeit in Altach

Chancen waren in der ersten Hälfte Mangelware. In einem zerfahrenen und von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel wurde es nur ein einziges Mal richtig gefährlich. Rieds Evan Aisowieren (14.) zwang Altach-Goalie Dejan Stojanovic zu einer Glanzparade. Altach fehlte gegen kompakt verteidigende Rieder jegliche Kreativität. Den Gästen fehlte im offensiven Umschaltspiel die Passgenauigkeit.

Nach der Pause nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff ließ Yann Massombo mit einem gefährlichen Schlenzer die Latte erzittern. Auf der Gegenseite kam Fabian Rossdorfer aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte jedoch an Altach-Keeper Stojanovic.

In der Folge übernahmen die Vorarlberger zunehmend die Kontrolle und kamen zu mehreren gefährlichen Angriffen. Im Abschluss fehlte allerdings die nötige Präzision. Das rächte sich in der 77. Minute: Rossdorfer brachte eine maßgeschneiderte Flanke in den Strafraum, wo der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Isaac Thelin per Kopf zur Rieder Führung traf.

Als die Gäste bereits wie die sicheren Sieger aussahen, schlug Altach in der Nachspielzeit doch noch zu. Joker Srdjan Hrstić setzte sich im Zweikampf gegen Radonjic durch und versenkte den Ball im langen Eck zum späten Ausgleich.