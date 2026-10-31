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Schockmomente in Salzburg.
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Schmerzensschreie

Sorge um Stars nach Notarzt-Einsatz in Salzburg

Schockmoment in der Frauen-Bundesliga! Nach nur 52 Sekunden prallen zwei Salzburg-Spielerinnen heftig zusammen und bleiben blutend am Boden liegen.
Von Sport Heute
31.10.2026, 15:13
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Schockmoment in der Frauen-Bundesliga! Das Duell zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz musste bereits nach 52 Sekunden unterbrochen werden. Zwei Salzburger Spielerinnen waren heftig zusammengestoßen und blieben blutend auf dem Rasen liegen.

Valentina Akrap und Christina Gierzinger hatten bei einem Zweikampf nur den Ball im Blick und prallten mit voller Wucht gegeneinander. Beide Spielerinnen gingen sofort zu Boden, krümmten sich vor Schmerzen und bluteten im Gesicht beziehungsweise am Kopf. Die Schmerzensschreie waren deutlich zu hören. Beide dürften Platzwunden erlitten haben.

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Sofort eilten die medizinischen Betreuer beider Mannschaften auf das Spielfeld. Auch die Mitspielerinnen erkannten den Ernst der Lage und riefen nach der Rettung. Rund zehn Minuten nach dem Zusammenprall traf der Notarzt in der Akademie in Liefering ein. Weitere zehn Minuten später wurden die beiden Verletzten abtransportiert.

Nach der langen Unterbrechung mussten sich die Spielerinnen beider Teams zunächst vom Schock erholen. Akrap und Gierzinger konnten nicht weiterspielen und wurden durch Laura Talwieser und Magdalena Schwarz ersetzt.

    Sportlich war das Duell als Spitzenspiel angekündigt worden. Tabellenführer Sturm Graz gastierte beim Viertplatzierten aus Salzburg. Doch nach dem frühen Verletzungsdrama rückte das sportliche Geschehen zunächst völlig in den Hintergrund.

    red, Akt. 31.10.2026, 15:19, 31.10.2026, 15:13
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