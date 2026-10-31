i Fußball-Star Lionel Messi. IMAGO/Icon Sportswire Das steckt dahinter Fünf Gelbe Karten, aber Messi wird nicht gesperrt Lionel Messi hat in der Major League Soccer seine fünfte Gelbe Karte erhalten. Gesperrt wird der Star aber nicht, weil es eine kuriose Regel gibt. Von Sport Heute 31.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Gelbe Karten, aber keine Sperre! Fußball-Superstar Lionel Messi (39) darf für Inter Miami trotz seiner fünften Verwarnung in der laufenden MLS-Saison weiterspielen. Möglich macht das eine ungewöhnliche Regel in der nordamerikanischen Profiliga.

Beim 2:2 gegen Cincinnati am Donnerstag sah der Argentinier seine fünfte Gelbe Karte der Saison. Normalerweise hätte das eine automatische Sperre für das nächste Spiel zur Folge. Doch Messi profitiert von einer Sonderregel, die faires Verhalten über mehrere Partien belohnt.

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Die MLS zieht einem Spieler nämlich eine Gelbe Karte von seinem Verwarnungskonto ab, wenn er fünf Einsätze in Folge ohne Gelb zu sehen absolviert. Diese Möglichkeit gibt es während der regulären Saison insgesamt dreimal.

Schon zwei Karten abgezogen

Wie "The Athletic" berichtet, hat Messi diese Regel bereits zweimal genutzt. Der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner blieb in zwei getrennten Serien von jeweils fünf Spielen ohne Gelbe Karte. Dadurch wurden ihm insgesamt zwei Verwarnungen vom Konto gestrichen.

Das letzte Länderspiel von Gigant Lionel Messi i ?

Das bedeutet: Obwohl Messi auf dem Platz bereits fünf Gelbe Karten kassiert hat, stehen auf seinem offiziellen Verwarnungskonto nur drei. Die Sperrgrenze hat der Superstar damit noch nicht erreicht.

Für Inter Miami ist das eine gute Nachricht. Messi steht seinem Klub damit auch am Sonntagabend beim Auswärtsspiel gegen New England Revolution zur Verfügung. Der 39-Jährige, der seit 2023 in Miami spielt, entgeht dank seiner zwischenzeitlich sauberen Bilanz einer Zwangspause.