i Markus Schopp platzte der Kragen. GEPA pictures Coach mit Wutrede "Ist mir scheißegal!" – Schopp teilt gegen Schiri aus Ein wichtiger 4:0-Auswärtssieg beim GAK, doch bei Hartberg-Coach Markus Schopp überwiegt nach dem Spiel in Graz die Wut. Von Sport Heute 30.10.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein wichtiger 4:0-Auswärtssieg beim GAK, doch bei Hartberg-Coach Markus Schopp überwiegt nach dem Spiel in Graz die Wut. Besonders Schiedsrichter Isa Simsek wird von Schopp kritisiert.

Doch warum war der Trainer der Hartberger so wütend? Eine Szene in der ersten Spielminute zwischen GAK-Stürmer Alexander Hofleitner und Hartberg-Verteidiger Paul Komposch brachte das Fass zum Überlaufen. Eine Szene, die an die Horrorverletzung von Sturm-Goalie Daniel Khudyakov erinnert. Hofleitner ging bei einem langen Ball durch und nahm Komposch mit.

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Im Interview mit "Sky" nach dem Spiel setzte Schopp zur Wutrede an: "Wir hatten vor 14 Tagen einen schweren Zwischenfall (Khudyakov, Anm.). Die versuchen permanent, den Ball zu erwischen. Wir haben in der 1. Minute eine ähnliche Situation. Er ist jetzt schwer verletzt."

Schopp führte weiter aus: "Ich verlange, dass sich die Schiris vorbereiten. Der Spieler (Hofleitner, Anm.) hat nicht einmal Gelb bekommen. Für mich entzieht sich das jeder Logik, dass der Spieler noch am Platz ist. Ich verstehe es nicht. Und dann können sie auch kommen, warum sich der VAR nicht einschaltet oder keine Ahnung. Ist mir scheißegal! Die Schiedsrichter müssen wissen, was es heißt, gegen diese Mannschaft zu pfeifen. Ich unterstelle keine Absicht. Ich weiß nur, dass die bei diesen Bällen immer durchgehen. Vor 14 Tagen hat es eine schwere Verletzung gegeben. Der liegt im Krankenhaus, und mein Spieler liegt jetzt auch im Krankenhaus. Er hat sich den Fuß gebrochen."

Der Hartberg-Trainer war mit seiner Kritik an Schiri Simsek noch nicht fertig: "Ich habe dafür kein Verständnis. Ich sage es seit Ewigkeiten, aber die Schiedsrichter haben kein Gespür für so etwas. Ich kann es nicht verstehen! Da kann man mir sagen, was man will, das sieht nicht normal aus! In der Halbzeit hat er mir gesagt, er hat es anders gesehen, er hätte es anders beurteilt. Das ist mir scheißegal! Dafür haben wir einen VAR, und da sollen die Schiris genauer hinschauen."

Zum Abschluss des Interviews konnte er sich eine Kritik an Hofleitner und der ruppigen Spielweise des GAK nicht verkneifen: "Ich verstehe natürlich, dass jede Mannschaft mit ihren Möglichkeiten und Mitteln arbeitet, aber das ist grob fahrlässig, und das verstehe ich nicht."