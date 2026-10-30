i Niko Ilicevic IMAGO/Kessler-Sportfotografie Das gab es noch nie Bundesliga-Rekord! Hütter-Schützling vor historischem Beim Spiel gegen den HSV kann Eintracht-Frankfurt-Spieler Niko Ilicevic Bundesliga-Geschichte schreiben. Von Sport Heute 30.10.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eintracht Frankfurt könnte am Sonntag im Heimspiel gegen den Hamburger SV Bundesliga-Geschichte schreiben! Im Mittelpunkt steht dabei der erst 16-jährige Niko Ilicevic, der unter Trainer Adi Hütter vor seinem Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse steht.

Der Youngster feiert am Samstag seinen 16. Geburtstag. Sollte er nur einen Tag später gegen den HSV zum Einsatz kommen, würde er den Altersrekord von Youssoufa Moukoko einstellen. Der ehemalige Dortmund-Profi hatte ebenfalls im Alter von 16 Jahren und einem Tag sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

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Hütter macht dem Nachwuchstalent jedenfalls Hoffnung auf einen Einsatz. "Er wird wenig Zeit zum Feiern haben, weil er aller Voraussicht nach im Kader stehen wird. Mit 16 Jahren einem Bundesligakader anzugehören, ist schon außergewöhnlich", erklärte der österreichische Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der 56-Jährige schwärmt vor allem von den fußballerischen Fähigkeiten seines Schützlings. "Er ist mit dem Ball ein außergewöhnlicher Kicker, er hat aber auch gelernt, dagegenzuhalten und Zweikämpfe zu gewinnen", lobte Hütter den Teenager.

Allerdings steht für die Frankfurter auch sportlich einiges auf dem Spiel. Die Eintracht liegt derzeit nur auf dem enttäuschenden 14. Tabellenplatz und benötigt gegen den HSV dringend drei Punkte.

Deshalb will Hütter einen möglichen Rekordeinsatz nicht erzwingen. "Wenn ich das Gefühl habe, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, werde ich es nicht tun. Die Zeit wird kommen, er wird irgendwann spielen – dann wird er halt 16 Jahre und ein paar Wochen jung sein", stellte der Österreicher klar.