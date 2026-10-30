i Das 351. Wiener Derby steigt bei der Wiener Austria. GEPA pictures Austria gegen Rapid Das Wiener Derby ist noch nicht ausverkauft Wiener Derbys sind immer Fußballfeste. Doch das 351. Duell zwischen Austria und Rapid am Sonntag (17 Uhr) ist noch nicht ausverkauft. Von Sport Heute 30.10.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Kräftemessen der Austria mit Grün-Weiß zieht ganz Wien in seinen Bann. Wenngleich die Vorzeichen diesmal eher ungewöhnlich sind. Während die starken Hütteldorfer von der Tabellenspitze lachen, liegt die Austria ganze 20 Zähler dahinter auf dem elften und damit vorletzten Bundesliga-Tabellenplatz. Bloß sieben Punkte haben die Veilchen auf dem Konto, Trainer Stephan Helm musste am vergangenen Wochenende gehen, Maximilian Uhlig, bisher Trainer der Young Violets, hat übernommen.

Am Sonntag folgt das Kräftemessen mit Grün-Weiß. Anstoß in der Generali Arena ist um 17 Uhr. Allerdings ist das Derby bis jetzt noch nicht ausverkauft. Dies teilte die Austria am Freitagmittag mit. Bisher seien etwas mehr als 13.000 Tickets abgesetzt worden. Gut 14.000 Tickets sind im Verkauf, der Gästesektor bleibt, wie zuletzt, geschlossen. Die Austria ist allerdings überzeugt davon, dass das Spiel am Sonntag ausverkauft sein wird.

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Karten nur im geschützten Verkauf

Der Grund, warum es zwei Tage vor dem Duell der Wiener Großklubs noch Karten zu haben gibt, ist neben der sportlichen Ausgangslage wohl auch, dass die Veilchen Tickets nur im geschützten Verkauf absetzen.

Das heißt, dass nur Austria-Abonnenten und -Mitglieder Tickets erwerben können. Pro Abonnent können fünf Karten erworben werden, pro Klub-Mitglied drei Tickets. So soll auch verhindert werden, dass sich Rapid-Anhänger Karten für eine der beiden Längsseiten sichern, nachdem es ja keinen Auswärtssektor gibt.

Außerdem ist der Zutritt mit Rapid-Fanutensilien strengstens verboten. Dies könne zu einer Entwertung des Tickets führen.

Rund um das Derby gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Foodtrucks vor dem Stadion, Kinderschminken, eine Hüpfburg oder Tischtennis.