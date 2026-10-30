i Die "Generali Arena" soll in Mailand eue Maßstäbe setzen. "imago" Plan vorgestellt San Siro vor Aus – neues Stadion kostet 2,3 Milliarden Zwei italienische Fußball-Giganten planen eine neue gemeinsame Heimat. Inter und AC Milan wollen mit einer Milliarden-Arena neue Maßstäbe setzen. Von Sport Heute 30.10.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eines der berühmtesten Fußballstadien der Welt steht vor dem Abschied. Das legendäre San Siro in Mailand soll einer hochmodernen Arena weichen. Inter Mailand und der AC Milan haben ihre Pläne für das gemeinsame neue Stadion präsentiert. Der Preis für das Mega-Projekt: rund 2,3 Milliarden Euro.

Bereits 2031 soll die neue Spielstätte eröffnet werden und künftig 71.500 Fans Platz bieten. Damit wäre die Arena auch rechtzeitig für die Fußball-Europameisterschaft 2032 fertig, die Italien gemeinsam mit der Türkei veranstaltet.

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650 Millionen Euro für Stadionnamen

Einen prominenten Geldgeber haben die beiden Mailänder Topklubs offenbar bereits gefunden. Der Versicherungskonzern Generali soll sich die Namensrechte für 20 Jahre sichern. Dafür fließen laut den Plänen insgesamt rund 650 Millionen Euro.

Die neue Heimstätte soll den Namen "Generali Stadium" tragen. Inter und Milan würden durch den Deal jeweils rund 16 Millionen Euro pro Saison einnehmen.

Steile Fankurven und leuchtende Fassade

Auch optisch soll sich das neue Stadion deutlich vom bisherigen San Siro unterscheiden. Statt drei Zuschauerrängen sind künftig nur noch zwei vorgesehen. Die beiden Fankurven sollen jeweils 11.600 Plätze bieten und mit einer Neigung von 37 Grad für eine besonders intensive Stadionatmosphäre sorgen.

Die Außenfassade bekommt eine auffällige Konstruktion aus kreuzförmigen Elementen. Mithilfe von LED-Beleuchtung soll das Stadion je nach Heimteam in den Farben von Inter oder Milan erstrahlen. Auch Bilder und Projektionen sollen auf der Fassade möglich sein.

Unter dem erhöhten Stadionpodest sind Parkplätze geplant. Neben Fußballspielen soll die Arena auch für Rugby und American Football genutzt werden können.

Ganzes Stadtviertel wird umgestaltet

Mit dem Stadionbau soll sich auch das umliegende Stadtgebiet grundlegend verändern. Auf einer Fläche von 281.000 Quadratmetern sind neue Grünanlagen, Freizeitbereiche, ein Hotel und Einkaufsmöglichkeiten geplant. Dazu kommen Museen und Fanshops für beide Vereine.

Für den Entwurf zeichnet der britische Stararchitekt Norman Foster verantwortlich. Er will das Stadion nicht nur als Sportstätte, sondern als neuen Bestandteil des Mailänder Stadtlebens etablieren. "Das Stadion soll zu einem Bestandteil der städtischen Infrastruktur werden, vergleichbar mit der Mailänder Scala und der Galleria Vittorio Emanuele II", erklärte Foster.