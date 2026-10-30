i ORF-Starmoderator Rainer Pariasek. GEPA pictures Nicht nur Wiener Derby Zwei Bundesliga-Kracher laufen live im Free-TV An den nächsten beiden Bundesliga-Wochenenden stehen zwei Fußball-Kracher auf dem Programm. Und beide sind live im ORF zu sehen. Von Sport Heute 30.10.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Fußballfans in Österreich! Gleich zwei echte Bundesliga-Schlager sind an den kommenden beiden Sonntagen kostenlos im Fernsehen zu sehen. Sowohl das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid als auch das Duell zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg eine Woche später werden im Free-TV übertragen.

Den Anfang macht am Sonntag, dem 1. November, das 351. Wiener Derby. ORF 1 überträgt den Kracher zwischen Austria und Rapid live, der Anstoß ist um 17 Uhr. Die Hütteldorfer gehen als Tabellenführer und Favorit in das prestigeträchtige Duell.

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Für die Veilchen ist es ein besonderes Spiel: Max Uhlig steht erstmals als Austria-Trainer bei einer Bundesliga-Partie an der Seitenlinie. Nach dem Trainerwechsel wollen die Favoritner ausgerechnet gegen den Erzrivalen für eine Überraschung sorgen.

Rainer Pariasek führt als Moderator durch die Sendung, Thomas König kommentiert gemeinsam mit dem Experten Peter Stöger.

Auch Sturm gegen Salzburg live im ORF

Eine Woche später wartet bereits der nächste Leckerbissen auf die Fans. Am Sonntag, dem 8. November, treffen Sturm Graz und Red Bull Salzburg aufeinander. Auch dieser Bundesliga-Kracher wird im Free-TV zu sehen sein. Alle Bundesliga-Partien laufen darüber hinaus in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky.

Der ORF darf pro Saison vier Bundesliga-Spiele live im Free-TV übertragen. Mit dem Wiener Derby und dem Kracher Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg hat der öffentlich-rechtliche Sender bereits drei Partien ausgewählt. Ein zweites Rechtepaket für vier weitere Livespiele ist noch zu haben.