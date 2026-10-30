i Barcelona-Trainer Hansi Flick. IMAGO/ZUMA Press Wire Starke Zahlen Barca-Coach Flick räumt auf Insta ganz groß ab Barcelona-Trainer Hansi Flick hat nun sein eigenes Profil auf Instagram. Und staubt binnen kürzester Zeit ganz viele Likes ab. Von Sport Heute 30.10.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Raketenstart! Barcelona-Trainer Hansi Flick (61) ist jetzt auch auf Instagram unterwegs – und sorgt dort sofort für einen Mega-Hype. Nicht einmal 24 Stunden nach der Eröffnung seines Accounts hatte der Deutsche bereits mehr als 980.000 Follower gesammelt, nähert sich immer mehr der Millionen-Marke an.

Erst am Donnerstagabend ging der frühere Trainer der Bayern und der deutschen Nationalmannschaft mit seinem persönlichen Profil online. Sein erster Beitrag zeigt ihn gut gelaunt und applaudierend. Dazu schreibt Flick: "Hola, culers! Ich freue mich, auf Instagram zu sein und einige Momente aus meinem Alltag bei Barca mit euch zu teilen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es lebe Barca!"

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Die Fans des FC Barcelona sind begeistert. Bis Freitagmittag sammelte Flicks erster Beitrag bereits rund 1,3 Millionen Likes und 40.000 Kommentare. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Anhänger mit Liebesbekundungen und rot-blauen Herzen.

Kräftige Unterstützung bekam der 61-Jährige von seinem Klub. Barcelona teilte Flicks Instagram-Debüt auf dem offiziellen Vereinsaccount, dem knapp 150 Millionen Menschen folgen. Damit erreichte der neue Social-Media-Auftritt des Trainers auf einen Schlag ein riesiges Publikum.

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Dass Flick bei den Katalanen so beliebt ist, hat sportliche Gründe. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 gewann er mit Barcelona bereits zwei spanische Meistertitel, den Pokal 2025 und zweimal den Supercup. Auch abseits des Platzes hat sich der Deutsche eine enge Verbindung zu den Fans aufgebaut.

Besonders kurios: Während Flick selbst schon auf die Millionenmarke zusteuert, folgt er gerade einmal 27 Accounts. Neben dem offiziellen Profil des FC Barcelona hat er ausschließlich die 26 Spieler seines Kaders abonniert. In seinen ersten Instagram-Storys begrüßte er zudem seine neuen Follower und gedachte der Opfer eines schweren Zugunglücks in Spanien.