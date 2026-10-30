i David Alaba ist wieder verletzt. IMAGO/ABACAPRESS Die Wade macht Probleme Nächster Rückschlag! Alaba fällt weiterhin aus David Alaba steht seinem Klub Udinese Calcio auch beim Heimspiel gegen die AS Roma am Samstag nicht zur Verfügung. Von Sport Heute 30.10.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba muss weiter auf sein Comeback warten! Der ÖFB-Kapitän steht seinem Klub Udinese Calcio auch beim Heimspiel gegen die AS Roma am Samstag nicht zur Verfügung. Der 34-Jährige kämpft weiterhin mit einer Muskelverletzung in der rechten Wade.

Trainer Kosta Runjaic bestätigte den Ausfall des Österreichers am Freitag auf einer Pressekonferenz. Wie weit Alaba mit seiner Genesung bereits ist, verriet der Udinese-Coach allerdings nicht.

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Besonders bitter: Seit seinem Wechsel von Real Madrid zum italienischen Erstligisten vor etwas mehr als einem Monat absolvierte Alaba lediglich 63 Spielminuten. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz gegen Lecce am 18. Oktober musste der Verteidiger bereits zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Nach dem Duell mit Roma trifft Udinese am 6. November auf Venezia. Anschließend steht die Länderspielpause auf dem Programm. Erst am 22. November geht es für den Tabellen-17. der Serie A gegen Bologna weiter.

Ob Alaba bis dahin wieder fit ist, bleibt offen. Auch ein Einsatz für das österreichische Nationalteam in der Nations League gegen Irland am 14. November und Israel am 17. November ist fraglich. Teamchef Ralf Rangnick gibt seinen Kader am Montag bekannt.