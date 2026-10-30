i Harry Kane holt sich die Trophäe. IMAGO/PRESSE SPORTS Eng wie nie Ergebnis veröffentlicht! So knapp war der Ballon d'Or Harry Kane vom FC Bayern konnte sich den diesjährigen Ballon d'Or sichern. Doch die Abstimmung war knapp wie nie zu vor. Von Sport Heute 30.10.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane hat sich beim Ballon d'Or gegen Kylian Mbappé durchgesetzt. Wie knapp der Bayern-Star die prestigeträchtige Auszeichnung tatsächlich gewann, zeigen nun die veröffentlichten Abstimmungsergebnisse von "L'Équipe" und "France Football".

Der Engländer sicherte sich mit insgesamt 1055 Punkten den ersten Platz. Sein größter Konkurrent, Real-Madrid-Star Kylian Mbappé, landete mit 1027 Punkten auf Rang zwei. Damit trennten die beiden Superstars gerade einmal 28 Punkte.

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Bei der Wahl durften 100 Journalisten aus den 100 bestplatzierten Fußballnationen ihre Stimmen abgeben. Jeder von ihnen erstellte eine Rangliste mit zehn Spielern aus insgesamt 30 Nominierten. Je nach Platzierung wurden zwischen einem und 15 Punkte vergeben.

Deutlich größer fiel der Abstand zum Drittplatzierten aus. Barcelona-Juwel Lamine Yamal sammelte 881 Punkte und musste sich damit klar geschlagen geben.

Auch ein weiterer Bayern-Star schaffte es unter die besten zehn Spieler der Welt. Michael Olise belegte mit 296 Punkten den neunten Platz.