i Hartberg jubelt in Graz. GEPA pictures Slapstick inklusive 4:0! Hartberg feiert Schützenfest im Steirer-Duell Der TSV Hartberg kann sich im Steirer-Duell in Graz beim GAK 1902 mit 4:0 durchsetzen. Von Sport Heute 30.10.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitteres Jubiläum für den Grazer AK! Im 1000. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte kassieren die Grazer eine deutliche 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Hartberg. Damit wartet der GAK seit dem 12. September auf einen Pflichtspielsieg.

Die Gäste aus Hartberg erwischen den deutlich besseren Start. Bereits in der zwölften Minute bringt Marco Hoffmann die Oststeirer mit einem sehenswerten Ferserl-Tor in Führung. Nur 13 Minuten später schnürt der Angreifer seinen Doppelpack und erhöht auf 2:0 (25.).

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Auch nach dem Seitenwechsel finden die Grazer keine Antwort. In der 63. Minute sorgt Nikolaus Feldhofer, Sohn des ehemaligen GAK-Trainers Ferdinand Feldhofer, mit dem 3:0 für die Vorentscheidung.

Nur drei Minuten später kommt es für die Hausherren noch bitterer. Der eingewechselte Donovan Pines befördert den Ball nach einer unglücklichen Ping-Pong-Aktion per Kopf ins eigene Tor und stellt damit den 4:0-Endstand her.