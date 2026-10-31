i Michael Gregoritsch IMAGO/Michaela Merk Nächste Schalke-Niederlage Freiburg dreht Partie nach Gregoritsch-Tor in Augsburg Freiburg dreht gegen Augsburg die Partie, Bremen siegt gegen Hoffenheim, und Schalke schlittert gegen Leipzig immer weiter in die Krise. Von Sport Heute 31.10.2026, 17:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Star Michael Gregoritsch (18.) brachte Augsburg gegen Freiburg per Traumtor in Führung. Zum Sieg reichte es aber nicht – weil das Team von ÖFB-Star Philipp Lienhart in der zweiten Halbzeit aufdrehte und Trainer Julian Schuster den Sieg einwechselte. Die zuvor ins Spiel gekommenen Igor Matanovic (65.) und Cyriaque Irie (85.) schossen die Gäste nach Rückstand spät zum Sieg.

Das Team aus dem Breisgau bleibt damit in der Bundesliga der erste Verfolger des Top-Duos Bayern München und Borussia Dortmund (jeweils 17 Punkte) und hält nach acht Spielen bei 17 Punkten.

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Schalke Negativlauf geht weiter

Schalke taumelt in der Bundesliga hingegen weiter. Die Königsblauen sind seit fünf Pflichtspielen und seit vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Obendrein konnte die Mannschaft von Miron Muslic bisher in keinem einzigen Heimspiel treffen. Die Negativserie hielt auch gegen RB Leipzig an. Gegen die "Bullen" verlor Schalke verdient mit 0:2.

Antonio Nusa (37., per Elfmeter) und Romulo (78., nach einem Konter) sorgten für den Sieg der Leipziger – bei denen die ÖFB-Stars Christoph Baumgartner (61.) und Nicolas Seiwald (85.) nur eingewechselt wurden. Junior Adamu startete für die Königsblauen, spielte bis Minute 57 und wurde für Dejan Ljubicic ausgewechselt.

Hofffenheim-Niederlage gegen Werder

Für Christian Ilzer setzte es nach der Cup-Blamage gegen Holstein Kiel in der Liga den nächsten Dämpfer. Der österreichische Trainer verlor mit Hoffenheim gegen Werder Bremen mit 0:2. Niclas Füllkrug brachte sein Team an der Weser mit einer starken Einzelaktion in der zweiten Hälfte in Führung. Eren Dinkci machte in der Schlussphase mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Vorbereitet hat den Treffer ÖFB-Star Marco Grüll – es ist seine siebente (!) Torvorlage in der Saison und sein neunter Scorer-Punkt. Kapitän Marco Friedl startete für die Norddeutschen in der Innenverteidigung. Alexander Prass fehlte dem Team von Ilzer aufgrund seiner Rotsperre – nachdem er sich letzte Woche nach seinem Tor gegen Bayer Leverkusen sein Leiberl auszog und dafür mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.