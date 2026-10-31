i Oliver Glasner musste mit nottingham doe fünf Saison-Niederlage einstekcen. IMAGO/Shutterstock Premier League Glasner schlittert in Krise, Brighton biegt City Für Oliver Glasner setzt es mit Nottingham Forest die nächste Niederlage in der Premier League. Manchester City verliert gegen Brighton. Von Sport Heute 31.10.2026, 18:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Oliver Glasner und Nottingham Forest läuft es weiterhin nicht nach Plan: Der österreichische Trainer muss in der Premier League mit seinem Team den nächsten Rückschlag hinnehmen und verlor mit Nottingham Forest gegen Brentford mit 0:2. Damit hält das Team des 52-Jährigen nach neun Spielen lediglich bei sechs Punkten – gleichbedeutend mit dem vorletzten Tabellenplatz. Nur der AFC Sunderland ist aktuell mit fünf Punkten noch schlechter.

Für Glasner ist es bereits die fünfte Saison-Niederlage mit seinem neuen Klub. Und das hat vor allem einen Grund: Weil offensiv bei Nottingham gar nichts zusammenläuft. Lediglich sechs Tore konnte das Team bislang erzielen – am wenigsten aller Klubs in der Premier League. Besonders bitter: Bislang konnten die Fans des Traditionsklubs zu Hause noch keinen einzigen Treffer feiern. Alle sechs Tore wurden auswärts erzielt.

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Jannik Schuster saß bei Brentford 90 Minuten lang auf der Bank. Xaver Schlager startete für Nottingham, wurde allerdings von Glasner zur Halbzeit vom Platz genommen. Für ihn kam Ryan Yates in die Partie.

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Brighton biegt City

Für Manchester City setzte es im Titelkampf derweil eine unerwartete Niederlage gegen Brighton. Der Schwede Yasin Ayari (11.) schoss das Team aus dem Süden Englands im Etihad Stadium zum Sieg. Am Mittwoch eliminierten die "Skyblues" das Team um ÖFB-Star Michael Svoboda noch im Elfmeterschießen, nachdem die reguläre Spielzeit mit 2:2 ausgegangen ist. Anders als im Pokalbewerb stand Svoboda nicht in der Startformation. Der österreichische Innenverteidiger saß die gesamte Spieldauer auf der Bank.

City führt die Premier League mit 21 Punkten zwar immer noch an, kann jedoch von Arsenal noch überholt werden. Brighton spielt derweil in Englands höchster Spielklasse weiter eine bärenstarke Saison und ist mit 19 Punkten Dritter.

Danso sieht Pleite von der Bank

Kevin Danso sah die 1:3-Niederlage von Sunderland gegen Aufsteiger Coventry City von der Bank aus. Der ÖFB-Star wurde nicht eingewechselt, schmorte die gesamte Spieldauer am Seitenrand. Tatsuhiro Sakamoto (17.), Taiwo Awoniyi (37.) und Jack Rudoni (52.) schossen das Heimteam zum Sieg. Sunderland bleibt mit fünf Punkten Tabellenschlusslicht. Coventry steht mit neun Punkten am 15. Tabellenplatz.