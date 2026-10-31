i Konrad Laimer verpasste mit den Bayern den Sieg im Klassiker. IMAGO/Eibner Wilder Klassiker Laimer-Tor reicht Bayern nicht für Sieg gegen Dortmund Die Bayern und Dortmund trennen sich in einem wilden Klassiker mit 2:2. ÖFB-Star Konrad Laimer schoss die Münchner zur Führung. Von Sport Heute 31.10.2026, 20:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Treffer von ÖFB-Star Konrad Laimer reichte dem FC Bayern im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund wegen eines späten Lucky-Punchs nicht zum Sieg. Die Münchner mussten sich nach einem späten Gegentor von BVB-Stürmer Fabio Silva im Topspiel der deutschen Bundesliga mit einem 2:2 begnügen. Besonders bitter: Für den Rekordmeister lief am Samstag-Abend einiges schief – gleich drei Stars verletzten sich und mussten ausgewechselt werden.

In der Allianz Arena sahen die Fans über weite Phasen ein Spiel auf Augenhöhe – auch, wenn die Bayern einige Hochkaräter liegen ließen. Laimer (38.) und Dayot Upamecano (66.) hatten den deutschen Rekordmeister zwei Mal auf die Siegerstraße geführt. Der BVB bewies jedoch Moral, zeigte sich extrem kaltschnäuzig und kam durch Serhou Guirassy (60.) und Silva (89.) zum nicht unverdienten Ausgleich.

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Dass Dortmund allerings noch zum Ausgleichstreffer kommen konnte lag vor allem an daran, dass der frischgebackene Weltfußballer Harry Kane einen gebrauchten Abend erwischte. Der Engländer ließ unter den Augen von DFB-Teamchef Jürgen Klopp mehrere hochkarätige Chancen liegen und setzte einen Handelfmeter an die Querlatte.

ÖFB-Stars überzuegen

Laimer startete für die Bayern auf der Position des Rechtsverteidigers und zeigte sich gewohnt umtriebig und zweikampfstark. Der ÖFB-Star leitete seinen eigenen Treffer mit einem Ballgewinn im Mittelfeld ein, scheiterte zunächst mit seinem Abschluss – hatte dann jedoch Glück und verwertete den Abpraller souverän.

Auf der Gegenseite startete Carney Chukwuemeka für Dortmund und überzeugte mit dem Assist zum 1:1 auf Guirassy. Marcel Sabitzer saß wie in den letzten Wochen so oft beim BVB zunächst auf der Bank und ersetzte seinen ÖFB-Teamkollegen in der 67. Spielminute. Eine nennenswerte Aktion hatte er nicht zu verbuchen.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Bayern vom Verletzungspech verfolgt

Gleich drei Bayern-Spieler mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ismael Saibari und Serge Gnabry erwischte es bereits in der ersten Halbzeit, Michael Olise konnte die Partie in der Schlussphase nicht mehr fortsetzen.