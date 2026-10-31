i Oliver Glasner steckt mit Nottingham in der Krise. IMAGO/Sports Press Photo Nottingham in der Krise Glasner wütet: "Dann kommt der sechste Trainer" Oliver Glasner verliert bei Nottingham Forest die Geduld. Nach der nächsten Niederlage kündigt der Österreicher einen radikalen Kurswechsel an. Von Sport Heute 31.10.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Worte lassen aufhorchen. Nach dem 0:2 gegen Brentford stellte Oliver Glasner (52) seine Spieler öffentlich vor die Wahl: Entweder sie folgen künftig seinen Vorgaben oder der Verein muss sich einen neuen Trainer suchen. "Und wenn sie nicht folgen wollen, dann wird der sechste Trainer kommen", erklärte der Oberösterreicher gegenüber "Sky Sports".

Die ungewöhnlich deutliche Ansage folgte auf den nächsten Rückschlag in der Premier League. Nottingham Forest kassierte bereits die fünfte Niederlage im neunten Saisonspiel und steckt tief im Tabellenkeller fest. Nur Sunderland hat bislang weniger Punkte gesammelt.

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Glasner gesteht eigene Fehler ein

Besonders bemerkenswert: Glasner machte nicht nur seine Mannschaft für die sportliche Misere verantwortlich. Auch seine eigene Herangehensweise stellte der ehemalige Frankfurt-Coach infrage.

"Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich zu viele Kompromisse eingegangen bin", gestand der 52-Jährige. Bereits seit seinem Amtsantritt seien ihm mehrere Dinge aufgefallen, mit denen er nicht zufrieden gewesen sei.

Künftig will Glasner deutlich konsequenter auftreten. "Jetzt ist nicht die Zeit, Kompromisse einzugehen, sondern einen klaren Weg vorzugeben. Alle müssen diesem Weg folgen", stellte er unmissverständlich klar.

Immer dieselben Fehler

Warum dem Österreicher der Geduldsfaden gerissen war, erklärte er anhand der jüngsten Niederlage. Besonders das Defensivverhalten seiner Mannschaft bereitete ihm Kopfzerbrechen.

"Es war bereits das vierte Tor nach einem langen Ball vom Torwart. So etwas darf nicht passieren", ärgerte sich Glasner über die Entstehung des ersten Gegentreffers.

Noch schwerer wog für ihn, dass sich die Fehler trotz entsprechender Vorbereitung ständig wiederholten. "Wir wussten genau, was passieren würde, aber dann sind wir zu langsam und machen dieselben Fehler. Und es sind immer wieder andere Spieler."

Auch im Angriff läuft bei Nottingham wenig zusammen. Die Mannschaft stellt derzeit die schwächste Offensive der Premier League. Glasner wollte die vergebenen Möglichkeiten deshalb nicht länger als Pech gelten lassen.

"Man kann sagen, wir waren gut, haben ein paar Chancen vergeben. Aber wenn man ständig Chancen vergibt, ist das ebenfalls ein Muster", kritisierte der Trainer.

"So können wir nicht weitermachen"

Die anhaltenden Probleme hatten Glasner nach dem Schlusspfiff sichtlich zugesetzt. "Es ist sehr frustrierend", sagte er und legte nach: "Jede Woche das Gleiche, es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Nach heute ist völlig klar, dass wir etwas ändern müssen, sogar mehrere Dinge."

Die Verantwortung für den angekündigten Neustart will der Österreicher selbst übernehmen. "Ich muss ein paar Dinge ändern. Das werde ich auch zu 100 Prozent tun. So können wir nicht weitermachen."