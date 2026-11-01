i Hans Krankl über das Wiener Derby GEPA pictures Rapid-Ikone vor Ligahit "Heuer nur zwei Derbys!" Krankl stichelt gegen Austria Hans Krankl teilt vor dem Wiener Derby gegen die Austria aus! Die Rapid-Legende sieht Grün-Weiß klar vorne, für den Rivalen gibt es einen Seitenhieb. Von Sport Heute 01.11.2026, 14:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag um 17 Uhr steigt in Favoriten das 351. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid. Vor dem Duell der Erzrivalen kommen die beiden Klub-Legenden Hans Krankl (73) und Herbert Prohaska (70) zu Wort. Im Gespräch mit der "Krone" wird schnell klar: Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein.

Bundesliga Rekordspieler i ?

"Rapid ist klarer Favorit, die Rollen sind so klar verteilt wie lange nicht in einem Derby", erklärt Krankl. Als Prohaska daran erinnert, dass Favoriten in Derbys schon oft gestolpert sind, stichelt der frühere Rapid-Torjäger: "Das ist aber auch das Einzige, an das sich die Austria und der Herbert klammern können."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Krankl schwärmt von der aktuellen Rapid-Mannschaft, die schönen und erfolgreichen Fußball spiele. Besonders Yusuf Demir hat es ihm angetan. Der Offensivspieler sei endlich im Erwachsenenfußball angekommen, arbeite auch defensiv mit und zeige seine technische Klasse. "Wenn er so weiterspielt, ist er am besten Weg, ein Ausnahmespieler zu werden", lobt Krankl.

Prohaska sieht die Lage bei seiner Austria deutlich kritischer. Die Mannschaft habe Probleme bei der Chancenverwertung, dazu werde die Defensive immer anfälliger. "Mit Trainer Uhlig will ich derzeit nicht tauschen", gesteht die violette Legende. Der Einzug in die Top sechs sei mittlerweile eine "Mammutaufgabe".

Krankl geht sogar noch weiter: Er glaubt nicht mehr daran, dass die Austria den Sprung schafft. "Die Liga braucht die Wiener Derbys. Heuer werden es aber wohl nur deren zwei sein, ich glaube nicht, dass die Austria noch den Sprung in die Top 6 schafft."

Auch beim Meisterrennen sind sich die beiden weitgehend einig. Krankl hält Rapid in der aktuellen Form für titelreif, Prohaska sieht Grün-Weiß bei anhaltender Erfolgsserie als Top-Favoriten. Für das Derby erwartet der Austrianer bereits einen Punktgewinn als Erfolg. Krankl tippt dagegen selbstbewusst auf einen 3:1-Sieg seiner Rapid.