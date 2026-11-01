i Real Madrid siegt gegen Racing Santander Reuters Dank Blitz-Start Mourinho jubelt über fünften Real-Sieg in Serie Real Madrid bleibt unter Jose Mourinho auf Erfolgskurs! Nach dem Clasico-Triumph feiern die Königlichen den fünften Sieg in Serie. Von Sport Heute 01.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Real Madrid marschiert in der spanischen Liga weiter! Eine Woche nach dem prestigeträchtigen Sieg gegen den FC Barcelona setzt sich die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho auswärts bei Aufsteiger Racing Santander souverän mit 3:0 durch. Es ist bereits der fünfte Pflichtspielsieg in Folge.

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Den Grundstein für den nächsten Dreier legt Superstar Kylian Mbappé. Der Franzose verwandelt in der elften Minute einen Elfmeter und bringt die Madrilenen früh mit 1:0 in Führung.

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Danach geht es Schlag auf Schlag. Jude Bellingham erhöht in der 22. Minute auf 2:0, ehe Yan Diomande in der 36. Minute nachlegt. Schon zur Halbzeit ist die Partie beim Stand von 3:0 praktisch entschieden.

Nach dem Seitenwechsel schalten die Königlichen einen Gang zurück. Racing Santander findet besser ins Spiel, doch weitere Treffer bleiben auf beiden Seiten aus. Real bringt den komfortablen Vorsprung ohne Gegentor über die Zeit.

Mit dem neunten Sieg im elften Ligaspiel untermauert Real seine starke Form. In der Tabelle bleiben die Madrilenen allerdings auf Rang drei, weil sowohl Barcelona als auch Stadtrivale Atlético ihre Spiele gewinnen. Der Kampf um die spanische Meisterschaft bleibt damit spannend.